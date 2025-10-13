13 Ekim haftası gökyüzü Venüs’le parlıyor! Venüs’ün, 14 Ekim’de Terazi burcuna geçişiyle ilişkilerde uyum, denge ve estetik ön plana çıkıyor. Tabii sürpriz gelişmeler, yeni başlangıçlar da mümkün. Kendi gücünüzü fark edeceğimiz bu hafta bakalım 12 burca neler getirecek?

Sevgili Koçlar, aşk ve ilişkilerde netlik zamanı! Karşı tarafla daha açık konuşabilir, net cevaplar alabilirsiniz.

Sevgili Boğalar, Venüs’ün desteğiyle günlük hayatınızda huzur ve keyif bulabilirsiniz. İş ortamınızda kendinizi üretken hissedebilirsiniz.

Sevgili İkizler burçları, bu hafta boyunca yaratıcılığınız çok yüksek. Kendinizi ifade ederken dikkat çekebilirsiniz. Aşk hayatınızda da güzel heyecanlar kapıda.

Sevgili Yengeçler, ev ve aile konularında huzur huzur huzur diyeceksiniz. Bir süredir gündeminizde olan bir mesele bu hafta çözülebilir.

Sevgili Aslanlar, iletişim trafiğiniz yoğun. Yeni fikirler, kısa yolculuklar gündemde olabilir. Söyledikleriniz etkili olacak; o yüzden kelimelerinizi dikkatli seçin.

Sevgili Başaklar, maddi konularda keyifli gelişmeler gündeme gelebilir. Ancak gelir - gider dengesine de dikkat etmelisiniz. Sevgili Teraziler, Venüs burcunuza geçiyor. Kendinizi daha özgüvenli daha çekici hissedebilirsiniz. İlişkilerde yeni başlangıçlar ya da güzel bir buluşma yaşanabilir. Sevgili Akrepler, bu hafta biraz içe dönmek isteyebilirsiniz. Geçmişle ilgili farkındalıklar ve kabullenmeler yaşayabilirsiniz. Sevgili Yaylar, sosyal çevreniz canlanıyor. Yeni tanışmalar, dostluklar ve ilham veren sohbetler ön planda. Ama herkese yetişmeye çalışacağım diye kendinizi paralamayın. Sevgili Oğlaklar, kariyer alanında güzel gelişmeler sizi bekliyor. Yaptıklarınız fark ediliyor ancak tüm yükü üzerinize almaya çalışmayın. Sevgili Kovalar, bu hafta yeni fikirler, eğitimler veya ilham veren bir yolculuk gündeme gelebilir. Hayatın size sunduğu yeniliklere açık olun. Sevgili Balıklar, duygusal olarak derin bir dönemden geçiyorsunuz. Bazı konular netleşiyor, bazı bağlar güçleniyor. Sezgileriniz çok kuvvetli.