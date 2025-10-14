"Gazze için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze'de üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Meloni, dünya liderlerinin katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı imza töreninin ardından zirveyi takip için gelen İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

REKLAM advertisement1

Başbakan Meloni, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması ve Şarm el-Şeyh'teki Barış Zirvesi Niyet Beyanı imza törenine işaret ederek, "Bugün kesinlikle tarihi bir gün. İtalya da bugün burada olduğu için son derece gururluyum." dedi.

Meloni, Gazze'de ateşkes anlaşmasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın başarısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Trump'ın bunun büyük başarısı olduğunu söylemeye hakkı var. Aynısını Ukrayna savaşından başlamak üzere diğerleri için de umuyoruz. Bu sonucu elde etmemiz için çalışan arabuluculara da teşekkür etmeliyiz. Yani (Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed) Al Sani, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve bizi bugün ağırlayan (Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah) Es-Sisi ve bunu teşvik eden diğerlerine teşekkür etmeliyiz."

REKLAM Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında İtalya’nın Filistin Devleti'ni tanımasını, "esirlerin serbest bırakılmasına" ve "Hamas’ın Gazze'de yönetimde olmaması" koşullarına bağlayan Meloni, bu son anlaşmadan sonra Roma'nın tutumunun değişip değişmeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Açıkçası, eğer plan uygulanırsa, İtalya’nın Filistin’i tanıması daha da yakın olur. Bir Filistin Devleti'ni ve dolayısıyla Filistin Devleti'nin tanınmasını hedefliyorum, tabii ki parlamento tarafından belirlenen koşullar yerine getirildiğinde." BM'den talep gelmesi durumunda bölgede askeri varlıklarını artırabileceklerinin sinyalini veren Meloni, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güvenlik cephesinde, İtalyan Jandarması (Carabinieri) yıllardır Filistin Polisi'ne eğitim veriyor, ayrıca Refah'taki Avrupa Birliği (AB) misyonunda da yer alıyoruz. Bu varlığımızı artırabiliriz ve artırmaya da hazırız. Bu zaten misyonlar kararnamesinde öngörülüyor. Hatta bir istikrar gücüne katılım düzeyine kadar gidebiliriz. Bu durumda, elbette, parlamentodan da onay alınması gerekir. Umarım bu kez, oy birliğiyle onaylanabilir. Bu bir arabuluculuk değil, ateşkesin denetlenmesidir. Bunun için BM kararı gerekir. Karar onaylanır ve İtalya'dan katılım talep edilirse, bunu parlamentoya sunarım, ancak benim tutumum budur. Talep edilirse siyasi iradem mevcut."

REKLAM Başbakan Meloni, İtalya'nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: "Ama beni ilgilendiren şey, somut çözümler üretmek. Gerçekten de kendi payımıza düşeni yapmak çünkü bu büyük bir fırsat. Durumu iyi bilen herkes, bunun ne kadar karmaşık olduğunu ve ne kadar çok çalışılması gerektiğini biliyor. Orta Doğu'nun istikrara kavuşmasını, adil bir barışın tesisini samimiyetle isteyen herkes bilir ki, bu gösteri zamanı değil, çalışma zamanıdır." İtalyan hükümeti olarak, İtalya'nın neler yapabileceğini, nerelerde katkı sunabileceğini derleyen bir belge üzerinde çalıştıklarını dile getiren Meloni, artık gevşememek gerektiğini ve de hızlı adımlarla ilerlemek, somutluk sinyali vermek gerektiğini söyledi. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. REKLAM Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlendi. *Fotoğraflar: AA, EPA/Lukas Koch, temsilidir