Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Singo, Icardi, Osimhen, transfer!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.

Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın zorunlu iniş yapmasıyla ilgili Okan Buruk, "Valla Osimhen'i biz gönderirken korkmaya başlıyoruz. Afrika'da oynayan oyuncular için saha zemini, maçların sertliği nedeniyle korkularımız oluyor. Bu sefer maçı bitirdik ama dönüşteki uçakla ilgili problem çıktı. İkinci maçı da sağ salim tamamlayıp dönecektir. Birçok oyuncumuz için bunu yaşıyoruz.” açıklamasında bulundu.

A MİLLİ TAKIM'IN BULGARİSTAN GALİBİYETİ

Buruk sözlerine şöyle devam etti, “Milli oyuncularımızı da tebrik ediyorum. Montella hocayı ve oyuncularımızı. İspanya maçının eksi averajını burada çıkarmış olduk. Önemli bir galibiyet. Teknik ekibi tebrik etmek gerekiyor. Şu anda gözüken İspanya'nın önde gittiği. Bizim play-off'ta eleyip Dünya Kupası'na gidebileceğimiz rakipler olabileceğini düşünüyorum. 2002'de ben bu heyecanı yaşadım. Katıldığımızda önemli başarılara imza atıyoruz. Dünya Kupası'na katılmayı umut ediyor ve başarılı olacağımıza inanıyorum.”

Galatasaray'ın 120. yılı için Buruk, "Futbolcu olarak 2000'e kadarki 4 şampiyonluk, Avrupa'da başarı. Teknik direktör olarak üste üste başarılar. Ben 11 yaşımda Galatasaray'da futbola başladım. Bu 120 yılın büyük bölümünde yer aldım. Galatasaray'ın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Galatasaraylılık çok farklı bir şey. Bu sene de 120. yıla yakışır şekilde en iyi başarıları elde etmek istiyoruz. Hepimizin daha fazlasını yapması gerekiyor. Çok küçük detaylar, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sonuçları belirliyor. Bunu son Liverpool maçında gösterdik aslında. 120. yıl başarılarla dolu bir yıl olsun. " dedi. "HAYATIM GALATASARAY'DA GEÇTİ" "Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. Galatasaraylılık çok farklı bir şey. Futbolcu olarak 2000'e kadar olan üst üste 4 şampiyonluk, Avrupa'da kupa, devamında hem teknik adam olarak 3 tane üst üste şampiyonluk. Bunlar benim için önemli, değerli. Ben 11 yaşımda Galatasaray'da futbola başladım, tüm hayatım burada geçti neredeyse. 120 yılın büyük bir bölümünde büyük başarılarla yer aldım. Bundan gurur duyuyorum. Galatasaray'ın bir parçası olmaktan, Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. Birçok insan bu gururu duyuyor." "GALATASARAYLILIK BAŞKA BİR ŞEY" "Sadece saha içi başarılarla değil saha dışı duruşla da Galatasaraylılık başka bir şey. Her takım değerli. Şu yanılgıya düşüyoruz; sadece sevdiğimiz takım üzerinden futbolu okumak doğru olmuyor. Bizim açımızdan Galatasaraylı olmak, Galatasaray'ı yaşamak, yüzyıllara dayanan bir kültüre dayanıyor Galatasaray. 2025'teyiz, yükselerek devam ediyoruz. Bu yükselişin son 3 senesinde ben teknik direktör olarak yer aldım. Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi'nde yer almamız, özellikle çok iyi takımlara karşı aldığımız performanslar, bunlar tabii ki Galatasaray'ın hayallerinden biri. Bu sene de inşallah 120. yıla yakışır şekilde hem formamızı hem kimliğimizi hem Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

Singo'nun son durumunu paylaşan Buruk, "Singo'nun tedavisine başlandı. İzin de yapmadı. İyi bir profesyonel. Bir an önce sahaya dönebilmek için çalışıyor. Yener hocanın düşünceleri doğrultusunda durumunu takip edeceğiz. En az 2 hafta daha olmayacak." ifadelerini kullandı. "TRANSFER DÖNEMİ KOLAY DEĞİL" "Ben başlangıç diyebilirim. Ligin başlangıç tablosu... Ne kadar geçen seneki kadroyu korursak koruyalım, transfer dönemi kolay değil, zor geçiyor. Keşke basketbol gibi böyle istediğinizi alabilseniz. Bonservis yok, bir şey yok. Avrupa'da değerlilik yok basketbolda. Futbol çok farklı. Hem süre var hem bonservis var. Avrupa'da 5 büyük lig var. 5 büyük ligden oyuncu getirmek zor. Genç oyuncu getirmek daha zor. Maliyetler arttı. Çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Bunu tamamladıktan sonra oyuncunun gelmesi, adaptasyonu, bazısı da eksik geliyor. Bazıları takımlarıyla hazırlık yapmadan geliyor. Başlayan oyuncularla gelenler aynı seviyede olmuyor bazen." ICARDI YANITI Mauro Icardi hakkında Buruk, "Icardi geldiğinden beri kazandığımız ilk iki şampiyonlukta en büyük rollerden biriydi. Takım için gol yükünü çeken ve onun yanında, ben 2022 yazında geldim, Galatasaray'ın en umutsuz olduğu yaz diyebiliriz. Galatasaray tarihinin en kötülerinden biriydi. Icardi geldiğinden beri çok önemli bir rol aldı. Icardi'nin yarattığı atmosfer birçok insanı Galatasaraylı yaptı. Icardi çok kolay vazgeçilebilecek bir oyuncu değil. Icardi kolay vazgeçebilecek bir oyuncu değil. Ciddi bir sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dönmek kolay değil. Fiziksel yapısından çok yeteneğiyle oynayan bir oyuncunun bir önceki seneki fiziki kondisyonunu yakalaması kolay değil, zaman alıyor. Yüzde 100 hazır olmadığını hepimiz biliyoruz. Oynaması ve süre alması lazım. Oynadığı zaman da çok önemli bir rol oynadı galibiyetlerde. Takımımızın kaptanı. Çok fazla söyleyecek bir şey yok." dedi.

"OYUNCULARIMA ÇOK GÜVENİYORUM" "Oyunlar arasında farklılıklar olabiliyor. Son üç seneye baktığımda, ligi çok iyi bitirdik hep. Tek maça düşünce farklı oluyor. Daha çok idman, daha çok taktik çalışması, fiziksel olarak farklı. Bu aylar, maçların yoğunlaştığı aylar... Bir de milli maçlar var. Bunların hepsini hesaplamalıyız. Oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Sadece bu 11 oynamalıydı, bu maçta bu olması gerekirdi üzerinden insanlar değerlendirme yapmamalı. Tüm oyuncuları hazır tutmalıyız. Bu da bizi teknik adam olarak zorluyor. İyi bir gruba sahibiz. Çok iyi bir kadro kurduk bu sene. O anlamda oyuncularıma çok güveniyorum. Yine önemli başarılara imza atacağız." "HAYATIM KAZANMAK ÜZERİNEYDİ" "Kadro çok önemli, birincisi. Kadro yapısı, elinizdeki oyuncular. Şampiyonluk için bu çok önemli. Başakşehir'de bu kadro, bu oyuncu kalitesi vardı. Doğru şekilde yönettiğinizde o şampiyonluğa ulaşabilecek bir kadro vardı. Tabii ki çok zor. Ligin başında 4 büyük takım vardı ama Başakşehir'in parolası şampiyonluktu. Akhisar'da kupa hedefiniz yoktu. Bunları hedeflemek tabii ki çok önemli. Ben futbolculuk zamanımda hep kazanarak geldi. O psikolojisi, onu yaşamak, onu oyunculara anlatmak çok önemli. Galatasaray'da bunu yaşadım. Kolay kolay final kaybetmedik. Ligde finallerde hep kazandık. Kazanmaya alışkın bir ruh, onu oyuncularına doğru anlatan bir ruh da farklı oluyor. Hayatım hep kazanmak üzerineydi." "MAÇ GECELERİ TESİSTE OLUYORUM" "Maç geceleri tesiste oluyorum, maçtan önce de tesiste oluyorum. Düşünmeye başlıyorsunuz. Maçı tekrar yaşıyorsunuz. Maçı tekrar seyrediyorsunuz. Analizi yapıyorsunuz. Bir sonraki gün de takımla antrenman yapıyorsunuz. Ertesi sabah dimdik şekilde takımınız başında olmanız, onu göstermeniz gerekiyor. Olabilir, kaybettik ama ne kadar iyi olduğumuzu biliyoruz demeniz gerekiyor. Biz hedeften hiç uzaklaşmadık. Avrupa'da elendiğimiz maçların telafisi olmuyor, o çok üzüyor. 5 puan öndeyiz ama dışarıya bakınca 15 puan gerideyiz gibi. Geçen sene tek maç kaybettik. Sanki 5 maç, 15 puan kaybetmişiz gibi bir şey oluyor ortada. Bunları değerlendirmek için teknik adam önemli oluyor. Yöneticiler, başkanın duruşu, teknik adamın duruşu önemli oluyor. Oyuncuların çok az etkilenmesi için onları ayakta tutmak önemli oluyor."

"BUNU YÖNETMEK DE KOLAY DEĞİL" "Oyuncuların hepsi insan ve farklı karakterler. Hepsi tek kalıpta olsun, hepsi aynı duyguları taşısın. O zaman robot oynatmamız gerekiyor. Futbolcu için en zor olan, ben de yaşadım, ilk 11'de oynamıyorsan ve oyuna giremiyorsan üzüntü yaratır. Bazısı daha çok çalışarak verir, en çok sevdiğimiz tiptir. Bazısının kafası aşağıdadır, neşesi azdır. İlk 11 belli olduktan sonra yaşar. Bazısı gösterir bazısı göstermez. Bazısı daha çok zorlar bazısı temposunu düşürür. Oynamayanları aynı tempoda tutmak kolay olmuyor. Bu değişimleri yapmamız gerekiyor ki oyuncuları psikolojik olarak güçlü tutalım. Giren, çıkan, başlayan... Herkese şans geliyor. Değişim devamlı oluyor. Ben oyuncularımla yakın olmak, iç içe olmak, buna dikkat ediyorum. Bunu yönetmek de kolay değil. Üzülüyor kırılıyorlar. Mental anlamda bazısı çöküyor. Futbolda böyle... Basketbolda bu çok kolay, oyuncular devamlı girip çıkıyor. Takımı hazır tutmak daha farklı oluyor. Futbolda 11 başlıyor, 3 kere oyunu durdurup 5 oyuncu sokabiliyorsunuz. Elinizde 23-24 elit oyuncu var, bazısı oynamayınca üzülüyor." "ÇOK İYİ GİDİNCE DÜŞMAN ÇOĞALIYOR" "Hep iyi gidiyor, çok şükür. Hiç kötüye gitmedi. Bazen çok iyiye gidince düşmanınız da çoğalıyor. Dursun Başkan ve yönetim için de aynı şey geçerli. Neden hep başarılısınız diye düşman çoğalıyor. Onların sizi ilk fırsatta vurması da oluyor. Birikmiş bir şey oluyor bizde tabii ki, ligde 15. maçta berabere kaldık, 14 maç üst üste kazandık. Bu öyle bir birikiyor ki bir beraberlikte bile herkes üstünüze geliyor. Çok fazla eleştiremiyorlar, ilk fırsatta eleştiriyorlar. Bu kafayla eleştiriyorlar. Birçok insan aslında, medya ve dijital kısmından bahsedeyim, ya eski futbolcu arkadaşlarımız ya büyüklerimiz ya beraber oynadığımız arkadaşlarımız... İnanılmaz bir şey var. Bu insanlar kendi adlarına önemli işler yapıyorlar, belki çok takip ediliyorlar, maddi olarak önemli bir gelir var burada. Bunların hepsi, böyle bir sektör olması beni sevindiriyor. Çok değerli insanların olması beni sevindiriyor. Beni eleştirirler ama eski arkadaşım olsa bile arkadaşlığım değişmez. O iş, iş farklıdır. Dışarıda yüz yüze geldiğimizde samimiyetimiz devam eder. Saygısızlık olmadığı sürece, diğer hepsinin sektör olduğunu kabul etmek gerekiyor." "OKAN BURUK'A ÇOK ŞEY SÖYLERDİM" "Teknik direktör Okan Buruk olarak, futbolcu Okan Buruk'a çok şey söylerdim. Fiziksel ve taktiksel olarak, profesyonellik olarak çok farklı. 2000'ler doğaçlamaydı. Şu an

"HAKEMLER YAVAŞ OYUNDAN HOŞLANIYOR" "Lig lig değişiyor. Genel olarak bakınca en büyük sıkıntımızın topun oyunda kalma süresi. Türkiye'de oyunun ne kadar yavaş, durarak... Hakemlere de hep söylüyorum. Hakemlerin de o yavaş oyundan, oyunun durmasından hoşlandığı bir lig. Son kaleci kuralından sonra oyunun süresinin daha çok artacağını düşünüyordum. Aut, taç, sakatlıklar vs. oyun duruyor. Avrupa'da oynayan takımlar için orada süre 60 dakika, Türkiye'de 45-50 dakika. Orada maçın temposuyla Türk takımları çok zorlanıyor. En çok geliştirmemiz gereken oyun hızı ve oyun kalitesi. Hakemlerin, takımların, teknik adamların net şekilde ortaya koyması gerekiyor. Hepsi de birbirine bağlıyor. Futbolcu için de, teknik adam için de hep kazanmak üzerine... Bazen oyuncu da teknik adam da yüzde yüz oyuna değil kazanmaya odaklanıyor. Türkiye'de çok iyi oynayan takımlar var. Birçoğuyla oynadık bu sezon. Devamlılıkla olması gerekiyor. Şu anda mali olarak kulüplerin kazandığı paralar, futboldan gelen para, yayın gelirleriyle stadyum ve satış gelirleriyle birleşince bu takımların ayakta kalma şansları çok daha az oluyor. Bu da kaliteyi düşürüyor. Doğru yönetilirse kulüpler, kalite artacaktır." KEMERBURGAZ TESİSLERİ "Dursun Özbek ve yönetim kuruluna teşekkür etmek gerekiyor. Kemerburgaz'da önemli bir emek var. Tesisleşme ve böyle bir tesisi yapabilmek çok önemli. Oyuncularımız tabii ki çok mutlu. Buraya gezmeye gelen herkes, UEFA'dan gelenler, doping kontrolü için gelenler, birçok insan tesisinin ne kadar önemli ve değerli olduğunu söylüyor. Avrupa'da da böylesi bir tesisin çok az olduğunu söylüyorlar. Bu kadar önemli yatırımlar yapılıyor gerçekten. Sadece futbola değil, stadyuma, takıma yatırımlar yapılıyor. Tek başına Osimhen'in gelmesini bile kimse hayal edemezdi. Önceki yıllarda mali gelirlere bakınca imkanı olan bir şey değildi. Osimhen çok büyük bonservisle Galatasaray'a katıldı. Bu sene yaptığımız tüm transferler, Sane'nin gelmesi, Singo son anda takımımıza katıldı, Uğurcan gibi çok önemli bir kaptan ve takım içinde burayı çok iyi tanıyan ve çok iyi bir karakter... Sadece bu oyuncuların kalitesi değil, takım içerisinde verdiği katkılar da çok önemli. En son tabii ki iyi bir Galatasaraylı transfer ettik, İlkay. İlkay'la son yıllarda hep görüşür, durumunu konuşurduk. Bize de burada takım içerisinde önemli bir lider oldu. Bu da değerli. Çok önemli bir kadro kuruldu. Bunların da hakkını vermek gerekiyor. Galatasaray'ın ne kadar ilerleme kaydettiğini görüyorum içerisinde olan biri olarak. Bundan sonraki yıllarda Galatasaray üstüne koyarak devam edecek. Abdullah Kavukcu transferlerde çok önemli mesai kaydetti. Maruf Bey de öyle. Fatih Bey'in de tesiste çok emeği var. Başkanımızın liderliğinde, başkanvekillerinde yönetim kuruluna hepsi bize çok destek veriyor. Hep bizle beraberler. Altyapı tarafı da en kısa zamanda başlayacak. Altyapı tesisleri buraya geldiğinde Galatasaray'ın geleceği için çok önemli oyuncular yetiştirdiğimiz senaryo bizi bekliyor. Gerçekten altyapı için de tesis çok önemli. İyi bir yapı kurmak için, oradan bir gelişim, oyuncu çıkartmak için tesisin çok önemi var. Bu tesis de bittiği zaman a takım ve altyapı birlikte olacak. Daha çok oyuncu çıkarabildiğimiz altyapı da bizi bekliyor. Bunu da en kısa zamanda yaşayacağız."

"BU HAFTA ZOR OLUYOR" "Milli takımdan dönecek oyuncularımızı bekleyeceğiz. Bu hafta zor oluyor. Afrika'ya giden oyuncularımız için, Güney Amerika'ya giden oyuncularımız var. Davinson cezalı. Osimhen ve Lemina'nın dönüşü ve yorgunlukları önemli. Jakobs gitti, zaten sakatlığı vardı, göndermek istemedik onlar ille istedi. Başakşehir maçında inşallah sahada yerini alacaktır. Diğer milli oyuncular dönecek. Başakşehir her zaman zor deplasman olmuştur, iyi bir takım. Milli maç sonraları adaptasyon daha zor oluyor. Bu hafta iki katı çalışmamız gerekecek. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde kazanmamız gerek. Liverpool maçından aldığımız 3 puanın değerli olması için Bodo'yu da yenmeliyiz. Ekstra bir isteğimiz olacak. Ardından iki tane daha iç saha maçımız var. Göztepe ve Trabzonspor ile içeride oynayacağız. Devamında Ajax maçı var. Diğer milli araya kadar kritik bir bölüm olacak. Avrupa'da alacağımız puanlar, gidişatımızı belirleyecek. Hiçbir şey kazanmayacaksınız ama 3 maçta 6 puan çok değerli. Avrupa'yı çok önemsiyoruz. Bu aylarda kazandığımız maçlarla Avrupa'daki yerimizi garanti altına almak istiyoruz. Ocak ayına çok önemli bir puanla girmek çok önemli. Singo'nun sakatlığı var, Başakşehir ve Bodo maçlarında olmayacak. Şu anda net ve önemli bir şey gözükmüyor onun dışında."