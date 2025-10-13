Mısır'da tarihi Gazze zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da da katıldığı Mısır'daki Gazze konulu zirve, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderleri karşılamasıyla başladı.

Karşılamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump bir araya geldi.

Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek "Onun ne kadar çetin bir adam olduğunu biliyor musunuz? Onu seviyorum." diye konuştu.

Karşılamanın ardından, liderler aile fotoğrafı çektirdi.

ABD Başkanı, zirvenin konuşmasını yaptı.

Trump konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Katar Emiri, çok büyük bir beyefendi ve inanılmaz bir lider. Benim uzun zamandır dostum olan bir diğer kişi var. Ben çetin insanları daha çok seviyorum yumuşak insanlara nazaran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en güçlü ordulardan birine sahip. Kendisinin söylediğinden çok daha güçlü bir ordu. Yakın zamandaki çatışmalara baktığınızda kazandıklarını görüyorsunuz. Kendisine teşekkür etmek istiyorum."

ABD Başkanı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Burada bir imza töreni yapacağız. Farklı ülkelerin temsilcileri birlikte. Bu ülkelerin çok fazla parası var. Arkamızdaki ülkenin parası özellikle çok fazla. Arkamızda oturuyor. Herhalde dünyanın en güçlü ülkelerinden biri, en zengin ülkelerinden biri. Herhalde buradaki gibi bir grup daha önce bir araya geldi.

Azerbaycan, siz de gayet iyi bir iş çıkardınız. 32 yıl savaştınız (Ermenistan'la) ve 1 saatte çözdük Meloni de gerçekten iyi bir lider. Çok önemli bir imza töreni. İlk önce imzaları atacağız sonra görüşeceğiz. Medyaya çok teşekkür ediyorum, çok saygılı davrandınız. Birçok haber bültenini izledim, adil bir şekilde haberlerini paylaştılar." Liderler, Gazze'de barış için niyet beyanını imzaladı. Türkiye, Katar, Mısır ve ABD belgeyi imzalayan ülkeler oldu. "2. AŞAMA GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI" ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konulu zirvenin yapılacağı Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine ulaşmıştı. ABD Başkanı, burada yaptığı ilk açıklamada "Gazze'yle ilgili 2. aşama görüşmeleri başladı." dedi. ABD Başkanı, zirve öncesi Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi. İran'la ilgili açıklamada bulunan Trump, İran'ın desteğe ihtiyacı olduğunu ve anlaşma yapmak istediğini söyledi. ABD Başkanı, "İran'ın nükleer tesislerini vurmasaydık, Gazze anlaşması olmazdı." dedi. Donald Trump, anlaşmaya 35 ülkenin destek verdiğini söylerken "Kimse Orta Doğu'da barış olacağını düşünmüyordu. Ancak bu sağlandı." diye konuştu.

REKLAM ABD Başkanı, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Gazze planı uyarınca kurulacak Barış Kurulu'na davet ederken, Sisi yanıt olarak "Benim de katılmamı isterseniz, orada olacağım." dedi. ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı uyarınca, Filistinlilerden oluşan bir komitenin kurulması ve denetleyici pozisyonda olan Barış Kurulu'nun oluşturulması bekleniyor. Şarm el-Şeyh'teki zirveye; İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi çok sayıda dünya lideri katılıyor.