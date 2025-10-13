Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!

        İzmir'in Kiraz ilçesinde, traktörün arkasına takılan toprak işleme makinesi rotovatöre sıkışan çuvalı çıkarmak isterken önce kolunu ardından da bedenini kaptıran 17 yaşındaki Adem Kaygısız, olay yerinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 15:02 Güncelleme: 13.10.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de yürek yakan kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Olgunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Kaygısız (17) amcasıyla, ailesine ait şalgam tarlasındaki otları, traktörle temizlemeye başladı.

        ÇUVALI ÇIKARMAK İSTEDİ KOLU SIKIŞTI

        DHA'daki habere göre traktörün arkasındaki rotovatöre çuval sıkıştı. Çuvalı çıkarmak isteyen Kaygısız, kolunu rotovatöre kaptırdı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Adem Kaygısız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

        Kaygısız'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Adem Kaygısız'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından teslim alındı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Dünyanın gözü Mısır'daki barış zirvesinde
        Dünyanın gözü Mısır'daki barış zirvesinde
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Habertürk Anasayfa