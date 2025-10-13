Dünyadan Gazze'deki ateşkesteki rolü için Türkiye'ye teşekkür

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Gazze'deki ateşkes için arabuluculuk yapan Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Steinmeier'in Türkiye, ABD, Katar, Mısır'ın esirlerin serbest bırakılması için gösterdikleri yorulmak bilmez çabalar dolayısıyla bu ülkelere teşekkürlerini sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Mısır'da gerçekleşecek (Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi) zirvenin net taahhütle sonuçlanmasını uman Steinmeier'in, ülkesinin Orta Doğu'daki zorlu barış ve işbirliği sürecini aktif olarak desteklemeye hazır olduğunu yinelediği kaydedildi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in ifadelerine yer verildi.

Bakan Rasmussen, "Hayatta kalan esirler nihayet serbest bırakıldı ve Gazze'ye daha fazla insani yardım yolda. ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkürler. İsrail ve Filistinlilerin barış ve güvenliği için barış, yeniden yapılanma, iki devletli çözüm ve Hamas'sız çözüm yolunda ilerlemek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

NATO

Mark Rutte, Slovenya'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi (PA) toplantısında, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail'in bölgedeki ve Gazze'deki saldırılarının NATO'nun genel güvenlik ortamını nasıl etkilediği sorusunu yanıtladı.

Sözlerinin başında Gazze'de varılan ateşkese katkısından dolayı Çavuşoğlu nezdinde Türkiye'ye teşekkür eden Rutte, "Ayrıca, ABD, Mısır ve Katar'a da yürürlüğe giren ateşkes nedeniyle teşekkür ediyorum." dedi.

Rutte ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin, ABD, Mısır ve Katar'la Gazze konusunda çok yoğun şekilde çalıştığını bildiğini belirterek "Dolayısıyla şu anda bu gelişmenin (ateşkes) yaşanıyor olması çok büyük bir adımdır ve umuyorum ki bu, Avrupa'da ve ABD ile birlikte, Ukrayna'ya yönelik bu korkunç saldırı savaşını sona erdirmek için her şeyi yapmamız konusunda da bize ilham verir." temennisinde bulundu.

Orta Doğu'daki olayları çok yakından takip ettiklerini dile getiren Rutte, "Sorunuza özel olarak yanıt vermem gerekirse, bildiğiniz gibi bu konuda biraz temkinli olmam gerekiyor çünkü NATO içinde Orta Doğu'daki duruma, özellikle de İsrail ve Gazze konusuna dair farklı görüşler bulunuyor." diye konuştu.