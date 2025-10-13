Altın yükseldi vatandaşa 370 milyar dolarlık servet kazandırdı

Altın fiyatının son 2 yılda yüzde 100'ünüstünde ve son 1 yılda yüzde 54 yükselmesi en çok yastık altı altın birikimi yapan vatandaşa yaradı. Altında zirve nokta şu anda 4 bin 54 dolar seviyesi.

Peki vatandaş nasıl kazandı? Vatandaşın yastık altı birikimi ne kadar? Türkiye’de toplam altın miktarına baktığımız zaman 2019 yılı ile birlikte bir kırılma yaşandığı ve yerli yatırımcıların hem yastık altındaki altın bakiyelerini hem de bankacılık sektöründeki altınlarını artırdığı gözleniyor.

REKLAM advertisement1

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yastık altında 400-500 milyar dolar tahmini söylemişti. İş Portföy ekonomisti Hande Şekerci bu rakamı doğruladı. Şekerci'nin yaptığı çalışmaya göre yastık altında kuyumcular ve Kapalıçarşı dahil 3 bin 917 ton altın bulunuyor. Bu ise tam 500 milyar dolara denk geliyor.

HESAP NASIL YAPILIYOR? Yastık altı rakamına nasıl ulaşıldığını da yazalım. Türkiye’deki altın üretimi ile net altın ithalatı 1996 yılından itibaren birikimli olarak toplanıyor. Tüm borsa verileri alınıyor. Merkez Bankası ve Hazine'nin elindeki altın ile kıymetli maden depo hesapları bu hesaptan çıkarılıyor. Geri kalan tutar doğal olarak yastık altı olarak karşımıza çıkıyor. TOPLAM 5 BİN TON ALTINIMIZ BULUNUYOR Merkez Bankası’nın altın rezervi büyüklüğünü eylül sonu itibarıyla 562,5 ton olarak, Hazine’nin sahipliğindeki altını da 45,3 ton olarak hesaplanıyor. Merkez Bankası uzun bir süredir altın alımı yapıyor. Küresel ölçekte merkez bankalarının resmi rezervlerinde altının payı yüzde 22 civarında olurken TCMB’nin altın rezervinin toplam rezervleri içindeki payı yüzde 52,6'ya ulaştı. Ek olarak yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden depo hesaplarında da 517,9 ton altın bakiyeleri bulunuyor. Tüm bunları toplulaştırdığımız zaman (yastık altı altın+Hazine sahipliğindeki altın+Merkez Bankası sahipliğindeki altın+Altın mevduatları) Türkiye'nin toplam toplam 5.000 ton civarında altını olduğu ortaya çıkıyor. Bu tutarın parasal karşılığı 669 milyar dolar.

1 YILDA 251 MİLYAR DOLARLIK KAZANÇ Altın son 2 yılda yüzde 100'ün üstünde yükselirken bu artış nedeniyle yastık altı altın biriktiren vatandaşın da hem fiyat hem miktar artışından son 1 yılda 251 ve son 2 yılda ise 370 milyar dolar zenginleştiğini de ortaya koyuyor. 1 yıl önceye göre vatandaşın yastık altı altın miktarını 162 ton artırdığı görülüyor. Merkez Bankası, Hazine ve yastık altı birikimler ile bankalardaki altın hesapları dahil Türkiye'nin toplam altın varlığı olan 5 bin tonun karşılığı ise 669 milyar dolar. YÜZDE 10 ARTIŞ 57 MİLYAR DOLARLIK SERVET ETKİSİ Son dönemde altın fiyatlarındaki yükseliş pozitif anlamda değerleme etkisi yaratıyor. Böylece yastık altında bulunan 4.000 ton civarındaki altın düşünüldüğünde, altın fiyatında her yüzde 10’luk yükseliş bundan sonra 50 milyar dolarlık servet etkisi yaratacak. Bankalardaki altın mevduatları düşünüldüğünde vatandaşların altın fiyatının bundan sonraki süreçte her yüzde 10'luk artışından yaklaşık 57 milyar dolarlık servet artışı sağlayacağını hesaplamak zor değil. Merkez Bankası ve Hazine'nin yüzde 10'luk artıştan 8,1 milyar dolarlık kazanç sağlayacağını da hesaplarsak tüm Türkiye'nin bundan sonra aynı düzeydeki artış nedeniyle 65 milyar dolarlık bir kazancının olacağı açık.

REKLAM