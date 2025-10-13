Dünya'nın gözü Mısır'daki barış zirvesinde

Bu gelişmeler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze planının ilk aşamasının hayata geçirilmesi ve Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenmesi planlanan uluslararası barış zirvesi yer alıyor.

İsrail Başbakanlığı Sözcüsü Şoş Bedrosyan'ın dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre, İsrailli esirler bugün sabah erken saatlerde bırakılacak.

İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Filistinli esirlerin salıverilmesi öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da sabah saatlerinde İsrail'e varması ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrailli esirlerin aileleriyle görüşmesi bekleniyor.

Trump'ın ayrıca İsrail meclisinde bir konuşma yapması ve ardından da Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek uluslararası barış zirvesine katılması planlanıyor.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.