Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı "Bugün bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu
Hazine ve Maliye Bakanlığı konut kiralarından yüzde 20 oranında stopaj alınacağına dair haberlere ilişkin açıklamada bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bugün bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."