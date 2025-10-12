Habertürk
        ÇEYREK ALTIN 8.836,42 %1,25
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması - Emlak Haberleri

        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanlığı "Bugün bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu

        Giriş: 12.10.2025 - 14:41 Güncelleme: 12.10.2025 - 14:41
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı konut kiralarından yüzde 20 oranında stopaj alınacağına dair haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Bugün bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

        Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

