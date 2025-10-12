Gazze'de ateşkesin üçüncü gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor
İsrail'in iki yıldır acımasız saldırılarının hedefinde olan Gazze'de ateşkesin üçüncü gününde binlerce Filistinlinin evine dönüşü sürüyor. İki yıl süren zorunlu göçlerin ardından Gazze kentine dönen binlerce Filistinli, geride bıraktıkları evlerin ve mahallelerin yerinde yıkım ve enkazla karşılaştı
- 1
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ve İsrail ordusunun sarı hata çekilmesinin ardından Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere geri dönüşleri devam ediyor.
- 2
Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’na dönen Filistinli aileler, ağır yıkımla karşılaştı.
- 3
EVLERİNİN YERİNDE YIKIM VE ENKAZ VAR
Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesiyle iki yıl süren zorunlu göçlerin ardından Gazze kentine dönen binlerce Filistinli, geride bıraktıkları evlerin ve mahallelerin yerinde yıkım ve enkazla karşılaştı.
-
- 4
Gazze kentinin kuzeydoğusunda yer alan Şeyh Rıdvan Mahallesi’ndeki konutlar tamamen yıkılırken, bazı binalar da topçu atışlarına maruz kalarak yaşanmaz hale geldi.
- 5
İsrail ordusunun gerçekleştirdiği büyük yıkım sonucu kentin yolları yok edildi ve tanınmaz hale geldi. Onlarca yıl bu bölgede yaşamış Filistinliler, beton yığınlarıyla kaplı sokakların arasında evlerinin yerini bulmakta dahi zorlandı.
- 6
Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların yüzde 93'ünün çöktüğünü, kullanılamaz hale geldiğini ve artık barınmaya uygun olmadığını belirtti.
-
- 7
GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.
- 8
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.