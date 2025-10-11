Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de varılan anlaşmaya dair Tel Aviv'de açıklamalarda bulundu. Witkoff "Bu ana ulaşmamızda gösterdikleri çabalardan ötürü Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür ediyoruz." dedi. Witkoff'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan bahsetmesinin ardından dinleyiciler protestoda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 20:47 Güncelleme: 11.10.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de açıklamalarda bulundu.

        Gazze'de varılan anlaşmaya dair konuşan Witkoff, gösterdikleri çabalardan ötürü Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür ettiklerini bildirdi.

        Tel Aviv'deki "Esirler Meydanı'nda" hitap eden Witkoff'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan övgüyle bahsetmesinin ardından dinleyicilerin protestoda bulunduğu görüldü.

        Witkoff, "Başkan Trump, Orta Doğu'da barışın imkansız olmadığını ispatladı." diye konuştu.

        Dinleyiciler, "Teşekkürler Trump" sloganları atarken, Witkoff, "Başkan Trump'ın da burada olmasını isterdim. Bundan memnun olurdu." dedi.

        Witkoff konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

        "Bu gece olağanüstü bir şeyi kutluyoruz. Birçoğunun imkansız olduğunu düşündüğü... İşte buradayız, cesaret ve inanç bir araya geldiğinde mucizelerin gerçekleşebileceğinin canlı kanıtlarıyız."

        REKLAM

        Witkoff'a konuşmasında, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner eşlik etti.

        Meydanda konuşmayı dinlemek için 100 bine yakın kişinin bulunduğu iddia edildi.

        TRUMP PAZARTESİ İSRAİL'DE OLACAK

        ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi sabahı İsrail'de olması bekleniyor. Trump'ın İsrail meclisi Knesset'te hitap edeceği ifade edilmişti.

        ABD Başkanı Trump, Mısır'a gideceğini ifade etmiş ve "Çok sayıda dünya lideri de orada olacak." demişti.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Gazze'de varılan anlaşmayla ilgili olarak 13 Ekim'de Mısır'da olacak.

        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını açıklamasının ardından Hamas olumlu yanıt vermiş, Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde yapılan müzakereler sonucu ateşkese varılmıştı.

        Ateşkesin ardından, yardım girişinin sağlanması ve esir takasının gerçekleşmesi bekleniyor.

        İsrail'in belirlenen hatta çekilmesinini de içeren ilk aşamadaki 4 ana hususun tamamlanmasının ardından, ileri aşamalara geçileceği ifade edildi.

        HAMAS'IN AÇIKLAMASI

        Hamas ve Filistinli gruplar yaptıkları açıklamada, Gazze'nin yönetiminin Filistin'in iç meselesi olduğunu ifade etmiş ve yabancı yönetimi reddettiklerini belirtmişti.

        Donald Trump'ın planına göre, Gazze Filistinlilerden oluşan teknokrat bir komite tarafından yönetilecek.

        Trump'ın başkanlık edeceği Barış Kurulu ise denetleyici pozisyonda olacak.

        ABD Başkanı, kimsenin Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacağını belirtirken, Gazze'nin yeniden inşa edileceğini dile getirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Trump Zelenskiy ile görüştü
        Trump Zelenskiy ile görüştü
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Habertürk Anasayfa