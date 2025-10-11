Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Ateşkesin ardından Gazzeliler dönüş yolunda

        İsrail'in iki yıldır acımasız saldırılarının hedefinde olan Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla binlerce Filistinli evlerine dönmek için yola çıktı. Ateşkesin dün TSİ 12.00'da yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye başladı, evlerine dönen Filistinliler, ağır yıkımla karşılaştı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.10.2025 - 09:59 Güncelleme: 11.10.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İsrail ile Hamas arasında ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Filistinli, Gazze şehrine geri dönüyor.

        • 2

          Binlerce Filistinli, Raşid ve Selahaddin caddeleri üzerinden evlerine dönmek üzere dün öğlen saatlerinde yola çıktı.

        • 3

          Yollardaki sevinçli kalabalık görüntülere yansırken, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, savaşın son bulmasından duydukları mutluluğu ve çektikleri acıları dile getirdi.

        • 4

          "Asla evime dönemeyeceğimi düşündüm"

          Gazze şehrindeki El-Nasr Mahallesi'nden yer değiştirmeye zorlanan Mona Yamen de, "Evimi 40 gün önce terk ettim. Hayatımın en zor günlerini yaşadım. Daha önce de yer değiştirmek zorunda kalmıştım ama bu sefer daha zordu çünkü asla evime dönemeyeceğimi düşündüm. Umarım ki savaş günleri asla geri dönmez ve huzur içinde yaşarız" ifadelerini kullandı.

        • 5

          Ateşkes dün yürürlüğe girdi

          İsrail ve Hamas arasında Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerin ardından bölgede ateşkes sağlanması kararına varılmıştı. İsrail ordusu dün 12.00'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.

        • 6

          Rehine takası gerçekleştirilecek

          ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin katılımıyla hazırlanan 'Gazze barış planı' kapsamında Gazze'de tutulan 28'i ölü olmak üzere 48 İsrailli rehine ile İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinlinin de serbest bırakılması öngörülüyor.

        • 7

          Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri büyük ihtimalle pazar veya pazartesi günü iade etmesi bekleniyor.

        • 8
        • 9
        • 10
        • 11

        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Trump: Herkes savaştan yoruldu
        Trump: Herkes savaştan yoruldu
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        At izi ele verdi!
        At izi ele verdi!
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        Habertürk Anasayfa