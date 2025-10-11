Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 BATI KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu için "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunuldu. REKLAM SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle: ANKARA: 17, Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı BURSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 23, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 23, Parçalı ve az bulutlu REKLAM ADANA: 29, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 28, Parçalı ve az bulutlu ISPARTA: 20, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu YOZGAT: 16, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı DÜZCE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı ZONGULDAK: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı AMASYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu RİZE: 21, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı REKLAM ERZURUM: 16, Parçalı ve az bulutlu KARS: 16, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 22, Parçalı ve az bulutlu VAN: 17, Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve aç bulutlu DİYARBAKIR: 25, Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP: 25, Parçalı ve az bulutlu MARDİN: 22, Parçalı ve az bulutlu SİİRT: 24, Parçalı ve az bulutlu