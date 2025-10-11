Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, bugün 4 bölgemizde sağanak bekleniyor. Batı Karadeniz'de "sarı" alarm verilerek şiddetli yağış uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Yurdun batısında öğle saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu için "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunuldu.
SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:
ANKARA: 17, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
BURSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 23, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 23, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 29, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 28, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 20, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT: 16, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AMASYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 21, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ERZURUM: 16, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 16, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 22, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 17, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve aç bulutlu
DİYARBAKIR: 25, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 25, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 22, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 24, Parçalı ve az bulutlu