Dört büyüklerin güncel borçları açıklandı: 65 milyar TL'yi aştı!

Türk futbolunun dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un borsaya açık şirketleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) finansal durum raporlarını sundu.

31 Ağustos 2025 itibarıyla yapılan açıklamalara göre, dört kulübün toplam borcu 65.1 milyar lirayı buldu. Açıklanan verilere göre, en yüksek borç Galatasaray Sportif AŞ’de yer aldı. Sarı-kırmızılı kulübün toplam borcu 24.3 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Borç sıralamasında ikinci sırada 18.8 milyar lirayla Fenerbahçe Futbol AŞ yer aldı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin borcu ise 17.8 milyar liraya ulaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2,8 milyar TL’lik borçla dört büyükler arasında en az borca sahip kulüp konumunda bulunuyor.