Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3

        Dört büyüklerin güncel borçları açıklandı: 65 milyar TL'yi aştı!

        Trendyol Süper Lig'de 4 büyükler güncel borç durumunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 65 milyar lirayı geçti. İşte Süper Lig'in güncel borç durumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 00:35 Güncelleme: 11.10.2025 - 00:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dört büyüklerden dev borç!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk futbolunun dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un borsaya açık şirketleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) finansal durum raporlarını sundu.

        31 Ağustos 2025 itibarıyla yapılan açıklamalara göre, dört kulübün toplam borcu 65.1 milyar lirayı buldu. Açıklanan verilere göre, en yüksek borç Galatasaray Sportif AŞ’de yer aldı. Sarı-kırmızılı kulübün toplam borcu 24.3 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

        Borç sıralamasında ikinci sırada 18.8 milyar lirayla Fenerbahçe Futbol AŞ yer aldı.

        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin borcu ise 17.8 milyar liraya ulaştı.

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2,8 milyar TL’lik borçla dört büyükler arasında en az borca sahip kulüp konumunda bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        "Bazı ülkeler nükleer deneme yapmaya hazırlanıyor"
        "Bazı ülkeler nükleer deneme yapmaya hazırlanıyor"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Habertürk Anasayfa