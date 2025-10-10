Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!

Şişli Zincirlikuyu’da Avukat Serdar Öktem, pazartesi günü aracının içerisinde trafikte seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Saldırıda Öktem’e 2 kafasına, 2 yüzüne iki de 2 de vücuduna olmak üzere 6 kurşun isabet etti. Bu kurşunların 3’ü öldürücü nitelikteydi.

Öktem Ulus’ta kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden hızla kaçan suikastçilerin çalıntı aracı İstanbul Arnavutköy civarında bulundu. Ardından şüpheliler yakalandı. Suikastta kullanılan uzun namlulu silahlar ve kar maskeleri de yine ele geçirilenler arasındaydı. Savcılık soruşturmayı genişlettikçe gözaltına alınan şüpheli sayısı 13’e yükseldi. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SUİKASTTAN ÖNCE 3 'FİRAR EVİ' DEĞİŞTİRDİ

Suikastçilerin içerisinde yer aldığı şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Etki pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyerek ifadesine başlayan Sidar Ö. diğer şüpheli Ejder P. ile yaklaşık 1 hafta önce Alican Ç.’nin yolladığı hücre evinde tanıştıklarını söyledi. Sidar Ö., Alican Ç.’nin kendisine olaydan 10 gün önce kullanması için telefon hattı verdiğini aktardı. Olayla ilgili sorular sorulan şüpheli Sidar Ö., Bahçelievler, Yenibosna ve Esenyurt’ta “3 firar evi” değiştirdiğini söyleyerek polisten kaçmak için adres değiştirdiğini anlattı. Diğer şüphelilerle de olaydan 1 hafta önce aynı evde kaldığını söyledi.

DALTONLARIN İSPANYA VE BELÇİKA KAYIPLARININ İNTİKAMI Sidar Ö., son eve geçtikten 3-4 gün sonra Alican Ç.’nin kendisini arayarak “Kan davamız var Caner Koçer ve Furkan Yavuz’un intikamını alacağız.” dediğini, kendisinin kabul etmek istemediğini ancak ailesiyle tehdit edilmesinden dolayı kabul ettiğini iddia etti. Sidar Ö., “Alican bana intikam almak istedikleri kişinin Bakırköy Ataköy’de evinin olduğunu ve evinin kapısında beklemem gerektiğini söyledi. Sonrasında da Mecidiyeköy’de ofisi olduğunu ve orada da beklemem gerektiğini söyledi. Bu konuşmadan sonra yani olaydan yaklaşık 1 hafta önce Mecidiyeköy Şişli’de bulunan ofisinin önüne gittik. Bize bu ofisin adresini Alican Ç. atmıştı. Biz bu ofise Eskişehir’den gelen adını Serkan olarak bildiğim şahsın kullanmış olduğu füme renkli Cupra marka araçla ben, diğer 3 kişiyle birlikte saat 07.00- 07.30 sıralarında gittik. Alican bize bindiğimiz bu aracın bagajında 2 uzun 2 tane de küçük silah var dedi. Biz o gün yaklaşık 13.30- 14.00 sıralarında şahıs iş yerine gelmeyince ve oradan sık sık resmi polis aracı geçmesinden dolayı firar evine geri döndük. Eve gittikten sonra Serkan 2 gün bizimle firar evinde kaldı.” dedi.

"ADAM OTOBANA BAĞLANIYOR, HEMEN PEŞİNE DÜŞÜN" Olay günü sabah 06.30 sıralarında Alican Ç.'nin yönlendirdiği araç ile yola çıktıklarını söyleyen Sidar Ö., "Ben, Semih A., Ejder P., M.K ve C.Ü. ile bu araca bindim. Şahsa nereye gideceğini ben tarif ettim. Alican biz bu şahsı beklemeye başladığımız ilk gün bize şahsı gördüğümüzde öldürmemizi söylemişti. 13.30- 14.00 sıralarında Alican Ç. beni arayarak şahsın ofisine geçerek orada beklememizi istedi. Sonrasında da şahsın Mecidiyeköy'de bulunan ofisinin yakınlarına gittik. Ancak ofisin yakınlarından sıklıkla resmi ekipler geçtiği için ofisin biraz uzağında fark edilmeyeceğimiz bir yerde beklemeye başladık. Saat 17.00 sıralarında Alican Ç. görüntülü bir şekilde beni Facetime üzerinden arayarak 'Adam otobana bağlanıyor. Hemen peşine düşün' dedi. Biz de hemen istikamete doğru yola çıktık. Bu esnada diğerleri silahları koltuğun arkasından alarak Alican'ın yapmış olduğu plan doğrultusunda bize verdi." ifadelerini kullandı. "CANER'İN İNTİKAMI ALINDI" ÇIĞLIKLARI Sidar Ö. ifadesinin devamında Barbaros Bulvarı üzerinde Öktem'in otomobilini gördüğünü söyleyerek, "O sırada halen konuşmakta olduğum Alican Ç. bize 'İnin, inin' diye bağırmaya başladı. Şahsın aracı sağ şeritte trafik olmasından dolayı bekliyordu. Biz de sol şeritte yanına yaklaşarak durduk. Bu esnada Ejder P., M.K ve C.Ü. hemen araçtan inerek araca doğru yöneldiler ve ateş etmeye başladılar. Ben araçtan en son indim. Ben uzun namlulu silahla 2 el ateş ettim ancak korkudan nereye ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonrasında da aynı araca binerek Arnavutköy'e kaçtık. O sırada halen Alican Ç. ile görüntülü görüşüyorduk. Alican sürekli 'İntikam alındı, intikam alındı, Caner'in intikamı alındı' diye bağırıyordu. Arnavutköy'e giderek aracı ormanlık alana götürmemizi ve silahları da oraya saklamamızı bize Alican Ç. söylemişti. Alican telefonu kapattıktan sonra bana Arnavutköy'de bir konum gönderdi. Biz de aracı oraya bırakarak yanımızda bulunan yedek kıyafetleri giydik." dedi.

OLAY GÜNÜ BİR ARAÇ ÖNCÜLÜK ETTİ Sonrasında ormandan ayrılırken Alican Ç.'nin verdiği telefonu polislere yakalanmamak için kırdığını, taksiye bindikten 10 dakika sonrasında ise jandarma tarafından yakalandıklarını söyleyen Sidar Ö., "Bu süreçte Alican Ç. bana parça parça olmak üzere ev masraflarını karşılayabilmemiz için yaklaşık 50 bin TL göndermiştir. Alican bu olay karşılığında bana herhangi bir para teklif etmedi." dedi. Sidar Ö., eylemi gerçekleştirdikten sonra öldürülenin Serdar Öktem olduğunu öğrendiğini, olay günü Bakırköy'den Mecidiyeköy'e giderken kendilerini bir aracın öncülük ederek yollarda ve iş yeri çevresinde polis çevirmesine dair bilgiler verdiğini belirtti. "KARDEŞİMLE TEHDİT EDİLDİM" Saldırganların arasında bulunduğu aracı kullanan şüpheli Semih Aydın ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi. Olaydan 7 gün önce Alican Ç. isimli bir kişiden telefon aldığını söyleyen Semih Aydın, "Bana, 'Beni tanıyor musun? Ben Daltonların başı Alican Ç. senden bir şey isteyeceğim' dedi. Ne istediğini sorduğumda, 'Birkaç kardeşimizi bir yere bırakacaksın' dedi. Ben kabul etmedim. Bu görüşmeden 2 gün sonra aynı kişiden bana fotoğraf geldi. Fotoğraf kardeşimin okumakta olduğu okula aitti. Buna istinaden bu şahsı aradım ve teklifini kabul ettim" dedi.

"HEPİMİZ OLAYI BİLİYORDUK" Daha sonra Alican Ç.'nin kendisine tarif ettiği hücre evine gittiğini ve saldırıyı gerçekleştiren diğer şüphelilerle 5-6 gün burada kaldıklarını anlatan Aydın, "Olaydan bir gün önce Alican Ç. Sidar'ı arayarak 'Yarın üstünüzü giyin evden çıkın' dedi. Sabah evden çıktığımızda bir araç bizi aldı. Bu araçla benim kullanacağım aracın yanına kadar gittik. Bu olaya kadar ben ne götüreceğim ne araç ne de başka bir konu hakkında bilgi sahibi değildim. Ancak evdeki herkes yaşanılacak ve yapılacak olayı biliyordu" dedi. SAATLERCE ÖKTEM'İ ARADILAR Arabada yaklaşık 1 saat hareket etmeden beklediklerini anlatan Semih Aydın, "Sonrasında birkaç saat tur atıp beklemeye başladık. Araçtaki şahıslar Skoda marka araç ve ofis hakkında konuşuyorlardı. Sürekli etrafta bulunan araçlara ve ofislere bakıyorlardı. Konuşmalar, 'Ofisten hiç çıkmadı mı acaba, bugün işe gelmedi mi?' şeklindeydi. "MASKELERİ TAKIP ARAÇTAN İNDİLER Trafikte ilerledikleri sırada şüphelilerden birinin Serdar Öktem'e ait aracı gördüğünü söyleyen Aydın, "Memo aracı gördü ve, "Aaa abi o araba o araba Cengo maskeyi ve silahı ver" dedi. Cengizhan arabanın bagaj kısmında bulunan siyah renkte bir çantaya uzandı ve Memo'ya doğru verdi. Memo çantanın içerisinden silahları ve maskeleri aldı. Arka koltukta oturan Memo, Cengizhan ve Ejder silah ve maskelerini aldıktan sonra en son Sidar silah ve maskeyi aldı. Hepsi maskeleri taktılar. Memo bana dur deyince arabayı durdurdum. Araçta bulunan şahısların hepsi araçtan indi. Üzerlerinde bulunan silahlarla Skoda marka araca yönelik hedef gözetmeksizin çok sayıda ateş açmaya başladılar. Ben ne olduğunu anlamadım ve kaçmaya çalıştım. Memo bana dur deyince az ileride durdum. Tekrar arabaya bindiklerinde hızla kaçmamı söylediler" dedi.

“KARDEŞİMİZİN İNTİKAMI ALINDI” Araca binen şüphelilerin çok sevinçli olduğunu söyleyen Semih Aydın, “Alican Ç.’yi aradılar ve, ‘Kardeşimiz Caner Koçer’in intikamı alındı abi’ diye bilgi verdiler. Sonrasında nereye nasıl ateş ettiklerini kendi aralarında konuştular” dedi. “ARABADAN İNİP ATEŞ ETTİK” Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen Ejder P., her şeyin Alican Ç.’nin telefonuyla başladığını anlatarak “Aracın şoförlüğünü Semih yapıyordu. Ön sağ koltukta Sidar vardı arka orta kısımda ben vardım fakat sağımda ve solumda şuan kimin olduğunu hatırlamıyorum. Araçla dolanırken bir kez yemek yemek için durduk sonrasında Alican Ç. sürekli Sidar ile mesaj yolu ile iletişim halindeydi. Daha sonra Sidar’ın tarif etmesi ile birlikte Alican Ç.’nin göndermiş olduğu adrese geçtik. Burada bir süre takip ettik fakat polislerin çevrede olması sebebiyle bir süre eylemi gerçekleştiremedik polislerin olmadığı bir noktada araca yönelik eylemi gerçekleştirdik. Bu aracın bilgilerini Alican Ç., Sidar’a bildirmişti. Ben ve Cengizhan’da tabanca vardı. Sidar ve Muhammet’te keleş olarak tabir edilen silah vardı. Hep birlikte hızlıca araçtan inerek hedef olarak söylenen araca ateş etmeye başladık. Ben 1 kez havaya ateş ettim daha sonra kaputa nişan alarak bir kez daha ateş ettim. Ben şahsı hedef almadım. Eylem sonrasında Alican’ın talimatı ile Arnavutköy’de bulunan ormana geçmemizi istedi. Buraya geldikten sonra Sidar telefonunu kırdı ve Alican ile iletişimim kesildi zaten diğer şahıslar da telefonunu çoktan kırmıştı.” dedi.

9 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ Öte yandan Serdar Öktem suikastında gözaltına alınan 2’si 18 yaşın altında olan 9 şüpheli “Tasarlayarak öldürme”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’una muhalefet suçundan tutuklanmaları, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.