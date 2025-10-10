Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3

        Trabzonspor net borcunu ve Uğurcan Çakır'dan elde edilen geliri açıkladı!

        Trabzonspor mali tabloları KAP'a bildirdi. Bordo mavililer, 4 milyar 225 milyon lira borcu olduğunu açıkladı. Trabzonspor, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır için de eylül ayında 1.4 milyar TL gelir elde edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 18:48 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, net borcunun 4 milyar 225 milyon lira açıkladı. Bordo-mavililer, net borç ile birlikte Galatasaray'a giden Uğurcan Çakır transferinden eylül ayında 1.4 milyar TL elde edildiğini duyurdu

        Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

        "Şirketimizin 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır.

        Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, enflasyon muhasebesi dolayısıyla nakit çıkışı gerektirmeyecek 2,9 milyar TL ve dönen varlıklar kaleminde bulunan 3,048 milyar TL tutarlarındaki kalemler netleştirildiğinde, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin net borç tutarının 4,255 milyar TL olduğu görülecektir.

        Ayrıca, Uğurcan Çakır'ın transfer işlemi dolayısıyla şirketimiz Eylül 2025 döneminde yaklaşık 1,4 milyar TL (28.7 Milyon euro) gelir elde etmiştir. Bu tutar da doğrudan şirketimizin borçlarının ödemesinde kullanılacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa