        TÜSEDAD: Kırmızı et fiyatları erken kesim nedeniyle düştü

        Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Müslüm Doğru, şap ve üç gün hastalığı nedeniyle kesime giden hayvan sayısının arttığını belirterek, "Hem ineklerimizin hem danalarımızın birdenbire erken kesime gidiyor olması da et fiyatlarını biraz düşürmeye başladı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        10.10.2025 - 12:23
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Müslüm Doğru, Bursa Tarım Fuarı'nda yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin şap ve üç gün hastalığı nedeniyle zor dönemler geçirdiğini söyledi.

        Şap ve üç gün hastalıklarının hem sütü hem kırmızı eti etkilediğini vurgulayan Doğru, şöyle konuştu:

        "Besi hayvanlarında şap hastalığı girdiği zaman genelde besicilerimiz bunun tedavisi ile uğraşmak istemiyorlar. Eğer kesime zamanı varsa bile ölebilir düşüncesiyle hemen kesime gidiyor. Çünkü çoğu besi işletmemizde hayvanlar sigortalı değil. İşletmelere sigorta maliyetleri fazla geliyor. Besi işletmelerinde de normalde böyle bir salgın falan olmadığı sürece kayıp o kadar da olmaz. Dolayısıyla şap hastalığı olduğu zaman bir işletmede, besi işletmesinde veya üç gün olduğu zaman bu hayvanlar erken kesime gidiyor."

        "ERKEN KESİM VERİMİN DÜŞÜK OLMASI DEMEKTİR"

        "Erken kesim ne demektir? Verimin düşük olması demektir" diyen Doğru, bunun karkas veriminin düşük olması, daha az kırmızı et alınması anlamına geldiğini anlattı.

        Üç gün hastalığının ise yüksek ateş yaptığını ve eğer hayvan gebeyse düşüklere neden olduğunu belirten Doğru, "Yüksek ateşle de yem yemesi daralır ve daha az yem yer dolayısıyla süt üretimi de çok azalmış olur. Şap hastalığında da ayak ve ağızlara vurduğu için yem konusunda yeme gitmede azalma olur ve yem az yediği için sütü azalır" ifadesini kullandı.

        "KESİME GİDEN HAYVANLARIN FAZLALIĞI KIRMIZI ET FİYATLARINI FRENLEDİ"

        Şap hastalığı üç gün hastalığı kadar ölüme götürmese de hayvanlarda verimi çok düşürdüğüne dikkat çeken Doğru, şunları söyledi:

        "Şap hastalığında da ölümle sonuçlanma görülebilir. Besici, hastalıklar nedeniyle verim düşmüşse gebe de değilse bu hayvanı kesime gönderiyor. Şu anda bir de şöyle bir şey oldu. Şap hastalığının ve üç gün hastalığının piyasaya etkisi oldu. Et fiyatları çok yavaş da olsa yükselişteydi. Hem ineklerimizin hem danalarımızın birdenbire erken kesime gidiyor olması da et fiyatlarını biraz düşürmeye başladı. Çok değil ama bir tırmanıştaydı tam besicilerimizi ümitlendirecek boyuta geliyordu ve maalesef şu anda hastalığın etkisiyle biraz geri geldi. Hastalık yüzünden kesime giden hayvanların fazlalığı yani arzın fazlalığı fiyatı tabii ki düşürdü."

        Doğru, hastalıklarla ilgili daha etkin mücadele gerektiğini sözlerine ekledi.

