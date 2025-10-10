Ateşkeste Türkiye'nin rolü

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Hamas çatışmalarını sona erdirmek için sunduğu 20 maddelik Gazze planı, İsrail kabinesinin onayının ardından resmen yürürlüğe girdi ve böylece Gazze'de ateşkes sağlanmış oldu. Ancak Trump'ın bu planın devreye girmesi için başta Türkiye olmak üzere Mısır ve Katar çaba sarf etti.

Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak? Haberi Görüntüle

REKLAM advertisement1

MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün Mısır'da gerçekleşen İsrail-Hamas dolaylı müzakerelerine katıldı ve burada Gazze müzakerelerinde Türkiye'nin de yer alacağı görev gücünün çalışma esasları ele alındı. Ateşkesin ilan edilmesinin ardından Trump başta olmak üzere çok sayıda lider Türkiye'ye teşekkür etti.

Görev gücüne dair müzakere yürütüldü Haberi Görüntüle

REKLAM

TRUMP: ERDOĞAN ŞAHSEN DAHİL OLDU

ABD Başkanı Trump, ateşkesi duyurduğu ilk açıklamasında arabulucu ülkeler Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etmişti.

ABD Başkanı, dün akşamki açıklamasında da anlaşma sürecine katkılarından ötürü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Ateşkes sürecine ilişkin konuşan Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi de şahsen dahil oldu. Hamas'la konuştu. Çok harika iş çıkarıldı. Bütün dünya bir araya geldi. Birbirini sevmeyen, anlaşmayan insanlar, komşu ülkeler bir araya geldiler. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Tutsakların ailelerine geri gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Pazartesi gelecek. Bütün Amerikalılar gurur duyabilirler." MACRON'DAN TEŞEKKÜR Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam Paris'teki Gazze konulu toplantıya katılmadan önce Türkiye'ye teşekkür etti. Macron, Gazze'de sağlanan anlaşmadan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. REKLAM Macron, uluslararası barış gücünün Gazze'ye gönderilmesi gerektiğini söylerken, Fransa'nın da Gazze'nin istikrarında rol almaya hazır olduğunu belirtti. ABBAS'TAN TEŞEKKÜR Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes için ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra arabulucu ülkeler Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'nin sarf ettiği çabaları takdir ettiğini söyledi. Abbas, gerçek barış ve istikrarın başkalarının varlığını inkar ederek gerçekleşmeyeceğini söyledi.

"YORULMAK BİLMEYEN DİPLOMATİK ÇABALARI İÇİN TEŞEKKÜRLER" İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ateşkesin ardından dün yaptığı ilk açıklamada Türkiye'nin çabalarına değindi ve ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'ye "yorulmak bilmeyen" diplomatik çabaları için teşekkür etti. MİT BAŞKANI KALIN'IN TEMASLARI Türkiye'yi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın temsil ettiği Gazze'de ateşkes görüşmelerinde, Türkiye'nin de içinde yer alacağı görev gücünün çalışma esasları müzakere edildi. REKLAM Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, İsrail-Hamas dolaylı müzakereleri için 7 Ekim'de Mısır'a giderek önce Mısırlı muhataplarıyla bir araya geldi. Kalın, 8 Ekim'de Mısır'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner'in bulunduğu görüşmelere katıldı. Hamas heyetiyle de yakın temasta kalan Kalın'ın yer aldığı görüşmelerde, ateşkesin sağlanması, hayatta olan ve ölen esirlerin takası, Gazze'ye giren yardımların yeterli miktara çıkarılması ve İsrail'in Gazze'deki işgalinin kademeli olarak sona erdirilmesi konuları yoğun müzakerelere sahne oldu.

Türk tarafı, Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesi ilkesini esas alan yaklaşımı savundu. Müzakerelerde, ateşkesin uygulanması ve çatışmanın önlenmesi mekanizmaları ile Türkiye'nin de içinde yer alacağı görev gücünün çalışma esasları ele alındı. Güvenlik kaynakları, Filistinli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye katkılarından ötürü defaten teşekkür ettiklerini bildirdi.