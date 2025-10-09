Habertürk
        Haberler Dünya Görev gücünün çalışma esasları müzakere edildi | Dış Haberler

        Görev gücünün çalışma esasları müzakere edildi

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı Mısır'daki Gazze müzakerelerinde Türkiye'nin de katılacağı görev gücünün çalışma esasları müzakere edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 23:19 Güncelleme: 09.10.2025 - 23:27
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Türkiye'yi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın temsil ettiği Gazze'de ateşkes görüşmelerinde, Türkiye'nin de içinde yer alacağı görev gücünün çalışma esasları müzakere edildi.

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, İsrail-Hamas dolaylı müzakereleri için 7 Ekim'de Mısır'a giderek önce Mısırlı muhataplarıyla bir araya geldi.

        Kalın, 8 Ekim'de Mısır'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner'in bulunduğu görüşmelere katıldı.

        Hamas heyetiyle de yakın temasta kalan Kalın'ın yer aldığı görüşmelerde, ateşkesin sağlanması, hayatta olan ve ölen esirlerin takası, Gazze'ye giren yardımların yeterli miktara çıkarılması ve İsrail'in Gazze'deki işgalinin kademeli olarak sona erdirilmesi konuları yoğun müzakerelere sahne oldu.

        Türk tarafı, Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesi ilkesini esas alan yaklaşımı savundu.

        Müzakerelerde, ateşkesin uygulanması ve çatışmanın önlenmesi mekanizmaları ile Türkiye'nin de içinde yer alacağı görev gücünün çalışma esasları ele alındı.

        Güvenlik kaynakları, Filistinli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye katkılarından ötürü defaten teşekkür ettiklerini bildirdi.

