        Haberler Dünya Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak | Dış Haberler

        Donald Trump'tan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

        ABD Başkanı Donald Trump, esirlerin pazartesi ya da salı günü serbest bırakılacağını ifade etti. Donald Trump, anlaşmanın Mısır'da imzalanacağını ve kendisinin de Mısır'a gideceğini söyledi. ABD Başkanı, Gazze'de anlaşmaya katkılarından ötürü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 19:10 Güncelleme: 09.10.2025 - 20:20
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        ABD Başkanı Donald Trump, esirlerin pazartesi ya da salı günü serbest bırakılacağını ifade etti.

        Donald Trump, anlaşmanın Mısır'da imzalanacağını ve kendisinin de Mısır'a gideceğini söyledi.

        ABD Başkanı, anlaşma sürecine katkılarından ötürü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

        Donald Trump, Gazze'nin yeniden inşa edileceğini belirtirken, bölgedeki bütün ülkelerin barış konusunda mutabık kaldığını dile getirdi.

        Donald Trump, iki devletli çözüme dair bir tutumu olmadığını, üzerinde anlaşılan her neyse ona katılacağını belirtti.

        ABD Başkanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Hamas açısından bakılacak olursa 70 bin kişi kaybettiler. Bu da ciddi bir rakam ama bir noktada bunun bitmesi lazım. Bunu da izliyor olacağız. Yeniden ayağa kaldırılacak Gazze. Bölgedeki bazı ülkelerin büyük serveti var. Yalnızca küçük bir kısmı bile Gazze için harikalar yaratacaktır.

        Çok sayıda önemli ülke müdahil olup bu işe bütçe ayıracak. Çok ciddi istek var. Bugün çok güzel haberler gördük. Bizim de hakkımızı teslim ettiler. İnanamadılar insanlar. Çok heyecanla karşıladılar. Her şey bir araya geldi. Parçalar bir araya geldi.

        "İRAN DA BARIŞ ÜZERİNDE ÇALIŞMAK İSTİYOR"

        Belki bir nükleer silahı olacaktı İran'ın. O da şu anda barış üzerinde çalışmak istiyor. İran'la çalışmaya devam edeceğiz. Üzerlerinde çok büyük yaptırımlar var. Onların da ülkelerini ayağa kaldırmak istiyoruz. Katar, Mısır ve Türkiye liderlerine teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman yanımızda oldukları için. Suudi Arabistan, Ürdün.

        "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞAHSEN DAHİL OLDU"

        Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi de şahsen dahil oldu. Hamas'la konuştu. Çok harika iş çıkarıldı. Bütün dünya bir araya geldi. Birbirini sevmeyen, anlaşmayan insanlar, komşu ülkeler bir araya geldiler. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Tutsakların ailelerine geri gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Pazartesi gelecek. Bütün Amerikalılar gurur duyabilirler.

        Bu odadaki herkes çok harika bir iş çıkardılar. CIA çok iyi iş çıkardı. Hepinize çok teşekkür etmek isterim.

        8 tane savaşı bitirmiş olduk. En hızlısının Rusya-Ukrayna olacağını düşündüm. Bu da olacak sanıyorum. Pek çok açıdan savaşlar bizi etkilemese de bunun olmasını istemeyiz tabi ki. Bu savaş hiç olmamalıydı. Ben başkan olsaydım hiç olmazdı."

        Habertürk Anasayfa