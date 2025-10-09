Habertürk
        CIES raporunu açıkladı: Arda Güler, U21'de dünyanın en iyi orta sahası!

        CIES raporunu açıkladı: Arda Güler, U21'de dünyanın en iyi orta sahası!

        CIES Football Observatory'nin yeni raporlarına göre, 2005 doğumlu Türk milli futbolcu Arda Güler, iki farklı kategoride dünyanın en iyi 21 yaş altı futbolcusu olarak gösterildi. İşte o rapor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 10:40 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:40
        • 1

          Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in takımdaki yükselişi rakamlara yansıdı. CIES Futbol Gözlemevi’nin yayınladığı son iki rapor, Türk futbolcuyu kendi jenerasyonunda dünyanın en iyisi olarak konumlandırdı.

        • 2

          İki farklı istatistikte zirveye çıkan milli oyuncu bir numara olarak tescillendi. Ülke liglerinde geçen sezonun maçlarını baz alan ilk araştırmada, yüksek baskı altında 21 yaş altı orta saha oyuncularının top tutma becerisi ölçüldü ve yüzde olarak sonuçları alındı.

        • 3

          İkinci araştırmada ise 21 yaş altı oyuncuların bu sezonki kaleciyle karşı karşıya bırakan pas atma becerilerine bakıldı.

        • 4

          TEKNİK BECERİDE EN ÜSTTE

          Arda Güler %89 maç başına ortalama ile elli ligde yüksek baskı altında en yüksek top tutma oranına sahip U21 oyuncusu oldu. İlk sırayı alan yirmi yaşındaki futbolcunun, en teknik orta saha oyuncusu olduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Danimarka’nın Nordsjaelland takımından Yirenkyi ikinci, Ekvador’un Universidad Catolica takımından Moreno üçüncü sırayı aldı.

        • 5

          Bu sezon özellikle Mbappe’yi çok kez gol pozisyonuna sokmasıyla dikkat çeken Arda, maç başına 0.68 oranıyla en çok kaleciyle karşı karşıya bırakan pas atan futbolcu da oldu. Alman Freiburg’dan Manzambi 2., Avusturya ekibi Rapid Wien’den Wurmbrand 3. geldiler.

        • 6

          ALONSO'NUN PRENSİ

          Eski Fenerbahçeli yıldız, Xabi Alonso’nun Real Madrid’inde her kapıyı açabilen anahtar oyuncuya dönüştü. Geçen sezon ürettiği 6 gol ve 11 asist, şu ana kadarki en iyi istatistikleriydi ancak bu rakamlar şimdiden geride kalacak gibi görünüyor.

        • 7

          CIES NEDİR?

          CIES Futbol Gözlemevi, İsviçre’nin Neuchatel kentinde bulunan bağımsız bir çalışma merkezi olarak faaliyetlerini yürütüyor. 1995’te FIFA, Neuchatel Üniversitesi, Neuchatel yerel yönetimi tarafından ortak bir girişim olarak kurulan ve açılımı Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi olan CIES’in araştırma grubu olarak görev yapıyor. Dr. Raffaele Poli ve Dr. Loic Ravenel tarafından kurulduğu 2005 yılından itibaren futbolun istatistiksel analizi üzerine yoğunlaşan futbol gözlemevi, FIFA ve UEFA gibi futbola yön veren birçok yönetim organı tarafından yetkilendirilmektedir.

        • 8
        • 9
