        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşüyor - 9 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşüyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğu kesimleri, Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu, Erzincan, Kayseri ve Sivas'ta kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğuda 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 07:24 Güncelleme: 09.10.2025 - 07:24
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 17°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 16°

        İzmir

        Güneşli 21°

        Antalya

        Güneşli 23°

        Trabzon

        Yağmurlu 22°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 14°

        Adana

        Sağanak Yağış 23°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 27°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 21°

        Ağrı

        Güneşli 24°

        Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Yazı Boyutu
