        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas ile İsrail ilk aşama için anlaştı | Dış Haberler

        Hamas ile İsrail ilk aşama için anlaştı

        ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile İsrail'in barış planının ilk aşaması için anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşma uyarınca tüm esirler serbest kalacak ve İsrail belirlenen hattın gerisine çekilecek. ABD Başkanı, müzakere sürecinde birlikte çalıştıklarını belirttiği Türkiye, Katar ve Mısır'dan arabuluculara teşekkürlerini iletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 01:59 Güncelleme: 09.10.2025 - 06:31
        Hamas ile İsrail ilk aşama için anlaştı
        ABD Başkanı Donald Trump; Hamas ile İsrail'in barış planının ilk aşaması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

        Donald Trump, bütün esirlerin serbest bırakılacağını bildirirken, İsrail'in belirlenen hattın gerisine çekileceğini dile getirdi.

        ABD Başkanı "Herkese adil davranılacak. Bugün; Arap ve İslam dünyası için, İsrail, bölgedeki tüm uluslar ve ABD için büyük bir gün." ifadelerini kullandı.

        Donald Trump, müzakere sürecinde birlikte çalıştıklarını ifade ettiği Türkiye, Katar ve Mısır'dan arabuluculara teşekkürlerini iletti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da anlaşmaya dair açıklamada bulunurken "Tanrının izniyle, herkesi geri getiriyoruz." diye konuştu. Netanyahu, anlaşmayı onaylaması için bugün hükümeti toplayacağını bildirdi.

        Hamas da açıklamayı teyit ederken, esir takası olacağını ve İsrail'in çekileceğini bildirdi. Hamas Donald Trump'a ve garantör devletlere İsrail'in ateşkes anlaşmasını uygulamasını sağlaması çağrısında bulundu.

        Hamas açıklamasında ayrıca; Türkiye, Katar, Mısır ve ABD Başkanı Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

        Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de anlaşmaya varıldığını duyururken, detayların daha sonra bildirileceğini dile getirdi.

        HAMAS: SERBEST BIRAKILMASI PLANLANAN FİLİSTİNLİLERİN LİSTESİNİ TESLİM ETTİK

        Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının ardından İsrail'in serbest bırakmasını istedikleri Filistinlilerin listesini teslim ettiğini duyurdu.

        Hamas'tan yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasında mutabık kalınan kriterler çerçevesinde esir takasıyla serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesinin iletildiği belirtildi.

        Serbest bırakılacak Filistinlilerin isimleri üzerinde nihai mutabakatın sağlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından isimlerin paylaşılacağı ifade edildi.

        İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin Hamas'ın birincil önceliklerinden olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "son Filistinli esir serbest kalana kadar" çabaların sürdürüleceği aktarıldı.

        DONALD TRUMP'IN GAZZE PLANI

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında gelişen diplomatik süreç devam ediyor. Donald Trump geçtiğimiz hafta Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun plana razı olması gerektiğini belirtmiş ve "Netanyahu razı oldu. Razı olmak zorunda başka seçeneği yok. Benimleysen razı olacaksın." şeklinde konuşmuştu.

        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de anlaşmaya varılması konusunda çok yardımcı olduğunu söylemişti. Bir diğer açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için çok çaba sarf ettiğini söyleyen Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü biri, Hamas ona çok saygı duyuyor." diye konuşmuştu.

        ABD Başkanı'nın Gazze planı uyarınca, Filistinlilerden oluşan teknokrat bir hükümet kurulması öngörülüyor. Uluslararası uzmanların ve politikacıların yer alacağı Barış Kurulu'na ise Donald Trump başkanlık edecek. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da kurulda yer alması bekleniyor.

        Fransa ve İngiltere, plana olan desteklerini belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'nin gelecekti yönetiminin Mahmud Abbas yönetimi tarafından üstlenilmesinin daha iyi olacağını belirtmişti. Putin, barışa yol açması durumunda Trump'ın planına destek vermeye hazır olduklarını dile getirmişti.

