Real Madrid'in prensi Arda Güler!
Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Teknik direktörlüğe Xabi Alonso'nun gelmesinden bu yana milli futbolcu, takımın kilit ismi oldu.
Arda Güler, İspanya'da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Milli yıldız, bu sezon Real Madrid'in vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.
Arda, geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti döneminde genellikle hamle oyuncusu olarak görev alıyordu. Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte 20 yaşındaki futbolcu, 11'de daha sık yer almaya başladı.
Real Madrid bu sezon ligde 8, Şampiyonlar Ligi'nde 2, Kulüpler Dünya Kupası'nda ise 6 maça çıktı. 16 karşılaşmanın tamamında görev yapan Arda Güler, 14 mücadeleye ise 11'de başladı.
Arda yalnızca, ligdeki Espanyol ve Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Al Hilal maçlarında oyuna sonradan dahil oldu.
Arda Güler, İspanyol ekibinin bu sezon en çok süre alan oyuncularından biri konumunda. Toplamda bin 141 dakika forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, maç başına 71,3 dakika sahada kaldı.
Arda Güler aynı zamanda hücum performansıyla da ön plana çıkıyor. 16 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırıp 6 gol pası veren milli futbolcu, 10 gole doğrudan etki etti.
Geçen sezon Real Madrid formasıyla 43 maçta 13 gol katkısı veren Arda, kariyer rekorunu kırmıştı.
