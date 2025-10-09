Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kadın balkondan düştü! Şüpheli eş tutuklandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!

        İstanbul'da, 19 yaşındaki Merve Yücel balkonda eşi Samet Gündoğdu ile tartıştığı sırada düşerek ağır yaralandı. Gözaltına alınan Gündoğdu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftin komşusu Mustafa Ünsal, "Ama merdivenlerde bir sürü kan vardı. Elleri kanlıydı yani. Dövdü demek onu. Artık kadın mı atladı, o mu ittirdi, göremedik" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 10:00 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Sultangazi'de olay, 4 Ekim saat 20.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evli ve bir çocuk annesi Merve Yücel (19), evinin balkonundan düştü.

        KOCASI GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Yücel'i ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Alkollü olduğu öğrenilen ve olaydan önce eşiyle tartıştığı öne sürülen Samet Gündoğdu polis ekiplerince gözaltına alındı.

        "EŞİM KENDİ İRADESİYLE BALKONDAN ATLADI"

        Samet Gündoğdu’nun emniyetteki ifadesinde, "Eşimle tartıştık. Sinirlenip eşyaları kırdım ama ona fiziksel olarak zarar vermedim. Eşim kendi iradesiyle balkondan atladı” dediği öğrenildi. 2024 yılında evlenen çiftin bir çocuğunun olduğu öğrenilirken aralarında herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı öğrenildi.

        REKLAM

        MAHKEMECE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edilen Samet Gündoğdu, savcılık ifadesinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan mahkemeye sevk edildi. Gündoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "BABASINA 'ONU KURTAR' DİYORDU"

        Mahalle sakinlerinden İntizar Hınç, “Biz yerdeyken gittik, gördük. Ben bilmiyorum, nasıl düşmüş. Yerdeyken bir zelzele koptu, 'Kadın düştü, düştü' dediler. Gittik, kadın orada böyle yan yatıyordu. O zaman gördüm. Babasına 'Kurtar, kurtar onu, baba, kurtar' diyordu. Babası yanında değildi, sonra gelmiş. Ben camdan bakıyordum. Ondan sonra çıktım. Ama cesaret edip gidip kadının üstüne bakmadım. Çocuklar kayınbabasındaymış. Onlar da oradaymış, onlar gelmiş. Çocuk orada kalmış. Gelmiş, evde kavga etmişler. Oğlum Bilal’e dedim. 'Ne oldu?' dedi. Böyle böyle kavga ettiler. Kadınlar bağırınca dışarı çıktık. Bizim de haberimiz yok. İçiyor, içiyor, kendini kaybediyor. Bir de raporu varmış herhalde" dedi.

        REKLAM

        "MERDİVENLERDE KAN VARDI, DÖVDÜ DEMEK ONU"

        Çiftin üst kat komşusu olan Mustafa Ünsal ise, “Valla, biz gürültü duyduk, o akşam tartışıyorlardı. Hatta polis aradık, 112’ye. ‘Gelin’ dedik. Polis gelene kadar olan oldu. Kapıyı böyle sert çekti, vurdu. Bağıra bağıra merdivenden aşağı indi Merve bunu bana yapma, bunu bana yapma” dedi eşine. Anlamadık. Ama merdivenlerde bir sürü kan vardı. Elleri kanlıydı yani. Dövdü demek onu. Artık kadın mı atladı, o mu ittirdi, göremedik. Kadını biz burada yerde gördük yani hareketsiz yatıyordu” diye konuştu.

        Ünsal, “Geldi başına, çılgınca bağırıyordu. Merve, bunu yapma, bana yapma, beni bırakma diye. 10-15 dakika geçti, polis geldi, ambulans geldi. Ambulansı bindirdiler, götürdüler yani” dedi.

        "1-2 AY ÖNCE DE NEZARETTE KALMIŞTI"

        Daha önce duyduklarını da aktaran Ünsal, “Daha önceden de vukuatlıymış. Daha bir iki ay önce de yine öyle bir kavga olmuştu. Yine polisi aramıştık. Polis gelip almış, götürmüştü onu, 3 gün nezarette kalmış galiba. Zaten duyduğumuza göre de işte bir sürü sabıkası varmış. Psikopatın biriydi yani. Yazık oldu kadıncağıza. Bir bebekleri de varmış. O akşam kayınpederindeymiş ki bebek orada bırakılmış, kavga etmişler. Kadın oradan çıkmış, gelmiş, peşinden gelmiş. Evde devam etmişler. Olay bu yani” diye konuştu.

        Ev sahibinin evle ilgili anlattıklarını da anlatan Ünsal, "Zaten evi darmadağın etmişler. Televizyon kırılmış, eşyalar alt üst olmuş. Görmedik. Sonradan ev sahibi geldi, onun söylemesiyle duyduk yani. Eşyaların durumu, cam kırıkları falan varmış evin içinde. Durum bu vaziyette yani" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Habertürk Anasayfa