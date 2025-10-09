4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine büyük bir baskın düzenlendi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

YARIM TON HAMMADDE ELE GEÇİRİLDİ DHA'daki habere göre operasyonlarda, 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438.5 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Ekiplerin çalışmaları sonucu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler emniyete böyle götürüldü.