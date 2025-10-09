Habertürk
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü! | Son dakika haberleri

        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!

        İstanbul Avcılar'da insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Olayda Rıdvan Direk adlı cani, 3 yıl önce zıpkın ve satırla yaraladığı ağabeyi Metin Direk'i silahla öldürdü. Katilin, cinayeti işlediği yere scooterla gelmesi de güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:24 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:24
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Avcılar'da evine gireceği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Metin Direk'in (31) katili kardeşi çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay yerine elektrikli scooterla gelip yine aynı araçla kaçtığı tespit edilen şüpheli Rıdvan Direk (25) kısa sürede yakalandı.

        YAKALANDI, TUTUKLANDI

        Şüphelinin 3 yıl önce de ağabeyini zıpkın ve satırla yaraladığı, psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olay, Avcılar Cihangir Mahallesinde 26 Eylül Cuma günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Evine girmeye hazırlanan Metin Direk, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemede 4 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu.

        "2 AY ÖNCE TEDAVİ GÖRDÜ"

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, üzerinde gri polar, kot pantolon ve yüzünde beyaz renkte maske bulunan şüphelinin elektrikli bir scooterla olay yerine geldiği ve ardından aynı araçla kaçtığı belirlendi.

        Polis görüntüleri incelerken, Rıdvan Direk'in ağabeyi C.D.'nin polise verdiği ifadede, öldürülen kardeşi Metin Direk'in, kardeşi Rıdvan Direk tarafından 3 yıl önce zıpkın ve satırla yaralandığını söylediği öğrenildi. Direk, kardeşi Rıdvan Direk'in psikolojisinin iyi olmadığını ve 2 ay önce hastanede tedavi gördüğünü de anlattı.

