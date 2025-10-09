İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili bugün Türkiye'ye dönebilir

İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer alan 3 Türk milletvekilinin bugün Türkiye'ye dönme ihtimali bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgide, İsrail tarafından yasa dışı şekilde el konulan teknelerde bulunan 3 Türk milletvekilinin, Aşdod Limanı'nda karaya çıkarıldıktan sonra dün gece Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildiği belirtildi.

REKLAM advertisement1

Milletvekillerinin bugün üçüncü bir ülke üzerinden hava yoluyla Türkiye'ye dönmeleri ihtimali bulunduğu kaydedilerek, "Diğer 18 vatandaşımız ise Ketziot Gözaltı Merkezi'ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv'deki Konsolosluk yetkililerimizin, bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca bilgide, Türk vatandaşlarının bir an evvel ülkelerine dönmeleri için gerekli girişimlerin tamamlandığı, özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil, tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

REKLAM

ÖZGÜRLÜK FİLOSU KOALİSYONU

İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim'de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı. Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonuldu. İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, "sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.