Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum

Amerikan tenisinin yükselen yıldızlarından Taylor Fritz, HT Spor'dan İnanç Ergülen’in sorularını yanıtladı. Tokyo’da finale kadar yükselerek dikkatleri yeniden üzerine çeken dünya 4 numarası, Laver Cup’taki takım ruhunu, çim kortlardaki gelişimini ve kariyerinin en unutulmaz anlarını anlattı.

🎾 "Kaybettiğim Amerika Açık Finali, en büyük hayal kırıklığım."



Tokyo’da finale yükselmesinin ardından yeni sezona dair değerlendirmelerde bulunan Fritz, 2025 yılına olumlu baktığını söyledi:

“Sezonun başında sakatlıklarla uğraştım ama ikinci yarısında çok daha güçlü döndüm. Kendimi iyi hissediyorum. Hedefim sezonu güçlü bitirmek ve Torino’da, ATP Finalleri’nde yeniden yer almak.”

“LAVER CUP BENİM İÇİN ÖZEL BİR ORGANİZASYON”

Team World adına bu yıl Laver Cup’ta büyük bir rol üstlenen Fritz, takım ruhunu özlediğini dile getirdi:

“Laver Cup benim en sevdiğim etkinliklerden biri. Takım olarak oynayabildiğimiz çok az fırsatımız oluyor. O atmosferdeki enerji bambaşka. Haftalık turnuvalarda bu duyguyu yakalamak imkânsız. Bu yıl özellikle çok keyif aldım.”

“ÇİM KORT OYUNUMA UYUYOR”

Son yıllarda özellikle çim kortlarda gösterdiği gelişimle öne çıkan yıldız raket, bu başarıyı istikrara bağladı:

“Aslında çim kort her zaman oyun tarzıma uygun bir zemin oldu. İlk şampiyonluğumu da orada kazanmıştım. Ama genel olarak daha olgun bir oyuncuya dönüştükçe, bu başarı büyük turnuvalara da yansımaya başladı. Wimbledon’da bunu hissettim.”

“EN MUTLU ANIM INDIAN WELLS’İ KAZANMAKTI”

Kariyerindeki en özel ve en hayal kırıklığı yaratan anları da paylaşan Fritz, duygusal bir değerlendirme yaptı:

“En mutlu anım kesinlikle Indian Wells’i kazandığım gündü. Ya da belki ilk şampiyonluğum… En büyük hayal kırıklığım ise Amerika Açık finali olabilir.”

Yeni sezonda hem ATP Finalleri hem de Grand Slam hedefiyle yola devam eden Taylor Fritz için hâlâ kazanılacak çok şey, yazılacak çok hikâye var...