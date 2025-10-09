Habertürk
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza | SON DAKİKA HABERİ

        İstanbul'da, 26 yaşındaki sevgilisi Yazgülü Coşkun'u av tüfeğiyle defalarca ateş edip öldüren sanık Gülabi Çoban hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Çoban için, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:35 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:10
        İstanbul Ümraniye'de, Finanskent Mahallesi 3125. Sokak'ta 25 Nisan'da meydana gelen olayda Yazgülü Coşkun (26), erkek arkadaşı Gülabi Çoban ve arkadaşları M.T.'nin evine gitti.

        ARKASINDAN ATEŞ ETTİ

        DHA'daki habere göre uyuşturucu kullandıkları öne sürülen M.T. ve Gülabi Çoban arasında tartışma çıktı.

        Bunun üzerine evden ayrılan Yazgülü Coşkun ve M.T.'nin arkalarında giden Gülabi Çoban, av tüfeği ile Yazgülü Çoban'a ateş etti.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Yazgülü Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirlerken Gülabi Çoban bir süre sonra polise giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Nisan'da adliyeye sevk edilen ve susma hakkını kullandığı öğrenilen Çoban, tutuklandı.

        AV TÜFEĞİ İLE BİRDEN FAZLA ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, sanık Çoban'ın olay sonrası karakola teslim olduğu, kullanılan av tüfeğinin aracın bagajında bulunduğu belirtildi. Uzman raporuna göre; Çoban'ın sağ elinden alınan svap numunesine göre atış atıklarının olduğu, araçtan alınan kan örneğinin de Gülabi Çoban'a ait olduğu kaydedildi.

        6 YERİNDEN VURULDU

        İddianamede, bu durumlara göre Çoban'ın kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği de kaydedildi. İddianame de yer alan otopsi raporuna göre, Yazgülü Coşkun'un vücudunda en az bir atışla gerçekleşmesi mümkün olmak üzere 6 adet av tüfeği iri saçma tanesi giriş yarası tespit edildi. Dış muayene de ise tespit edilen yaralanmaların tek başına öldürücü nitelikte olduğu, diğer yaralanmaların öldürücü olmadığı kaydedildi.

        Av tüfeği iri saçmaların cilt altı bulgularında toplu giriş mesafesinin dışından meydana geldiği, ölümün ise iri saçmaların neden olduğu yüz, omur ve kemik travmasına bağlı beyin kanaması ve büyük damar yaralanmasına bağlı dış kanama sonucu gerçekleştiği kaydedildi. İddianamede, sanık Çoban'ın, Yazgülü Coşkun'u, av tüfeği ile yakın mesafeden birden fazla ateş ederek öldürdüğü kaydedildi. Olay sırasında evde bulunan M.T. hakkında ise, ellerinde atış izine rastlanmadığı ve 'kasten öldürme' eylemine iştirak ettiğine dair yeterli delil bulunmadığından hakkında dava açılmadığı belirtildi.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Sanık Gülabi Çoban hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık ilerleyen günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

