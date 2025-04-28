İstanbul'daki yürek yakan kadın cinayeti, önceki gün saat 22.45 sıralarında Ümraniye'de; Finanskent Mahallesi, 3125'nci Sokak'ta meydana geldi.

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SARKINTILIK EDİNCE TARTIŞMA ÇIKTI DHA'daki habere ve iddiaya göre, 1 çocuk annesi Yazgülü Coşkun (26), erkek arkadaşı M.T. ile birlikte arkadaşları G.Ç.'nin evine gitti. İddiaya göre, ev sahibi G.Ç.'nin genç kadına sarkıntılık etmesi üzerine tartışma çıktı.

EVDEN AYRILDI AMA YİNE DE VURDU Yazgülü Coşkun ve erkek arkadaşı M.T., bu tartışmanın ardından evden ayrılıp yürüdükleri sırada G.Ç. peşlerinden geldi. G.Ç. sokakta genç kadına pompalı tüfekle ateş açtı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI Yazgülü Coşkun, başına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

YAZGÜLÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR Polis olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Coşkun'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli ise bir süre sonra polise teslim oldu. Öte yandan şüpheli G.Ç.'nin çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.