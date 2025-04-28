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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yazgülü Coşkun'un ölümündeki detaylar ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!

        İstanbul Ümraniye'de, iddiaya göre erkek arkadaşıyla evine eğlenmeye gittiği kişi tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında başından vurulan 26 yaşındaki Yazgülü Coşkun, hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı G.Ç.'nin genç kadına, evinde sarkıntılık yaptığı ileri sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 09:11 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:21
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        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
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        İstanbul'daki yürek yakan kadın cinayeti, önceki gün saat 22.45 sıralarında Ümraniye'de; Finanskent Mahallesi, 3125'nci Sokak'ta meydana geldi.

        SARKINTILIK EDİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere ve iddiaya göre, 1 çocuk annesi Yazgülü Coşkun (26), erkek arkadaşı M.T. ile birlikte arkadaşları G.Ç.'nin evine gitti. İddiaya göre, ev sahibi G.Ç.'nin genç kadına sarkıntılık etmesi üzerine tartışma çıktı.

        EVDEN AYRILDI AMA YİNE DE VURDU

        Yazgülü Coşkun ve erkek arkadaşı M.T., bu tartışmanın ardından evden ayrılıp yürüdükleri sırada G.Ç. peşlerinden geldi. G.Ç. sokakta genç kadına pompalı tüfekle ateş açtı.

        ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Yazgülü Coşkun, başına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

        YAZGÜLÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

        Polis olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Coşkun'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli ise bir süre sonra polise teslim oldu.

        Öte yandan şüpheli G.Ç.'nin çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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        #Yazgülü Coşkun
        #Son dakika haberler
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