ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başkanlık uçağı Air Force One'da Katar Emiri'ni ağırlayan Trump "Emir, dünyanın en harika yöneticilerinden birisi ve başbakan da benim dostum. Yaptığımız şey inanılmazdı, Orta Doğu'da barışı sağladık" diye konuştu.

ABD Başkanı, Gazze'ye konuşlanması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'de ne zaman hazır olacağına dair soruya "Yakında olacak." yanıtını verirken, Katar'ın gerekmesi hâlinde barış gücü gönderebileceğini işaret etti.

Trump, İstikrar Gücü'nün hangi tarihte hazır olacağına ilişkin ise net bir tarih vermedi.

Donald Trump'ın planına göre, Gazze'yi Filistinlilerden oluşan teknokrat bir komitenin yönetmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump'ın başkanlık edeceği Barış Kurulu ise denetleyici pozisyonda olacak.

Uluslararası İstikrar Gücü'nün ise Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlaması bekleniyor.

VLADİMİR PUTİN HAKKINDA KONUŞTU

Donald Trump, Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamasında ise anlaşma olacağını bilene kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyeceğini dile getirirken "Zamanımı boşa harcamayacağım." dedi.

Donald Trump, Çin'in Rus petrolü ithalatını önemli ölçüde azalttığını belirtirken, Hindistan'ın tamamen durdurduğunu söyledi. ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya ait 2 petrol şirketine yönelik yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.