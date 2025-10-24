Dilan Çiçek Deniz'den, Berna Laçin'e gönderme
Dilan Çiçek Deniz, Berna Laçin'in Hilal Altınbilek'in canlandırdığı karakterle ilgili eleştirilerine; "Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil" diyerek meslektaşına göndermede bulundu
Berna Laçin, rol aldığı dizide fakir bir kızı canlandıran Hilal Atınbilek hakkında; "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?" yorumunu yaptı.Berna Laçin
Dilan Çiçek Deniz'e, Berna Laçin'in bu sözleri hakkında ne düşündüğü soruldu.Dilan Çiçek Deniz
Atınbilek'e destek olan Deniz; "Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" diyerek Laçin'e göndermede bulundu.Hilal Altınbilek