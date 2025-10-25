Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Eyüpspor futbolcusu Luccas Claro korkunç bir sakatlık yaşadı. Mücadelenin 28. dakikasında Onuachu ile ikili mücadeleye giren Claro'nun ayak bileği döndü. Brezilyalı futbolcu yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- 1
Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
- 2
Maçın 28. dakikasında Eyüpspor stoperi Luccas Claro, Paul Onuachu ile girdiği iki mücadele sonucunda ayak bileği döndü. 34 yaşındaki stoperde kırık şüphesi var.
- 3
Claro sedye ile sahadan ayrıldı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Takım arkadaşları ve rakip futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Trabzsonspor taraftarı Claro'yu alkışlarla uğurladı.
-
- 4
TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI
Trabzonspor, Claro için yayımladığı mesajda, "Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Claro’ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadelerini kullandı.
- 5
- 6