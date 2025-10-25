Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı

TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

Trabzonspor, Claro için yayımladığı mesajda, "Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Claro’ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadelerini kullandı.