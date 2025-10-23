Avrupa'da Türk haftası: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte son durum
Avrupa'da Türk haftası yaşandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 yenerken, Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise, Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Samsunspor ise Konferans Ligi'nde konuk ettiği Dinamo Kiev'i 3-0 yendi. Temsilcilerimiz aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
- 1
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i evinde 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.
- 2
Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.
- 3
Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek, 2'de 2 yaptı.
-
- 4
Temsilcilerimiz aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
- 5
1. İngiltere - 98.782
- 6
2. İtalya - 87.230
-
- 7
3. İspanya - 81.703
- 8
4. Almanya - 77.830
- 9
5. Fransa - 70.819
-
- 10
6. Hollanda - 62.367
- 11
7. Portekiz - 60.266
- 12
8. Belçika - 56.350
-
- 13
9. TÜRKİYE - 46.000
- 14
10. Çekya - 41.700
- 15
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
-