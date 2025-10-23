Habertürk
        Avrupa'da Türk haftası: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte son durum

        Avrupa'da Türk haftası: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte son durum

        Avrupa'da Türk haftası yaşandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 yenerken, Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise, Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Samsunspor ise Konferans Ligi'nde konuk ettiği Dinamo Kiev'i 3-0 yendi. Temsilcilerimiz aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 09:51 Güncelleme: 24.10.2025 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i evinde 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

        • 2

          Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.

        • 3

          Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek, 2'de 2 yaptı.

        • 4

          Temsilcilerimiz aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        • 5

          1. İngiltere - 98.782

        • 6

          2. İtalya - 87.230

        • 7

          3. İspanya - 81.703

        • 8

          4. Almanya - 77.830

        • 9

          5. Fransa - 70.819

        • 10

          6. Hollanda - 62.367

        • 11

          7. Portekiz - 60.266

        • 12

          8. Belçika - 56.350

        • 13

          9. TÜRKİYE - 46.000

        • 14

          10. Çekya - 41.700

        • 15

          İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

          Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        Yazı Boyutu
