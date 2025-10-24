Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!

        Konya'da, 22 yaşındaki Enes K., kuzenini taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 18 yaşındaki Serdar B.'yi, polis merkezinde bıçaklayarak öldürdü. Emniyet Genel Müdürlüğü, olaya ilişkin soruşturma başlatıp, 2 müfettiş görevlendirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 08:48 Güncelleme: 24.10.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da olay, saat 01.00 sıralarında Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Serdar B. (18), R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

        SIRTINDAN BIÇAKLA YARALADI

        DHA'daki habere göre durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K. (22), polis merkezine gitti. Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Enes K. ve babası Seyfettin K. de gözaltına alındı.

        EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Emniyet Genel Müdürlüğü, Konya'da Enes K.'nin, kuzenini taciz ettiğini gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B.’yi, polis merkezinde bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin soruşturma başlatıp, 2 müfettiş görevlendirdi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'X' hesabından yapılan açıklamada, "23.10.2025 günü Konya'nın Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen olayda, polis merkezinde ifade işlemleri için bulunan bir şüpheliye, mağdur kişinin yakınları tarafından saldırıda bulunulmuştur. Yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayı gerçekleştiren iki şahıs gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmış olup, 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de gözler kurultay davasında
        CHP'de gözler kurultay davasında
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!
        Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı
        Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı
        Louvre Müzesi ilk değil: Tarihin en cesur soygun girişimleri
        Louvre Müzesi ilk değil: Tarihin en cesur soygun girişimleri
        Habertürk Anasayfa