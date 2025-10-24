Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!

Konya'da olay, saat 01.00 sıralarında Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Serdar B. (18), R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

SIRTINDAN BIÇAKLA YARALADI

DHA'daki habere göre durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K. (22), polis merkezine gitti. Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Enes K. ve babası Seyfettin K. de gözaltına alındı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Emniyet Genel Müdürlüğü, Konya'da Enes K.'nin, kuzenini taciz ettiğini gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B.’yi, polis merkezinde bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin soruşturma başlatıp, 2 müfettiş görevlendirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'X' hesabından yapılan açıklamada, "23.10.2025 günü Konya'nın Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen olayda, polis merkezinde ifade işlemleri için bulunan bir şüpheliye, mağdur kişinin yakınları tarafından saldırıda bulunulmuştur. Yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayı gerçekleştiren iki şahıs gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmış olup, 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" denildi.