        Haberler Dünya ABD'li yetkilinin "Netanyahu, Gazze planını batırırsa Trump da onu fena yapar" dediği iddia edildi | Dış Haberler

        ABD'li yetkilinin "Netanyahu, Gazze planını batırırsa Trump da onu fena yapar" dediği iddia edildi

        Axios haber sitesinden gazeteci Barak Ravid, İsrail-Hamas hattında 10 Ekim günü yürürlüğe giren ateşkese ilişkin İsrail basınına konuştu. Ravid, ABD'li bir yetkilinin kendisine "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de varılan ateşkesi batırması halinde Trump'ın onu fena yapacağını" söylediğini dile getirdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 08:06 Güncelleme: 24.10.2025 - 08:06
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        ABD'li bir yetkilinin, "Böyle giderse Netanyahu, Gazze planını batırır. Eğer Netanyahu Gazze planını batırırsa, Trump da onu fena yapar." dediği ileri sürüldü.

        İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan Axios haber sitesinden gazeteci Barak Ravid, ABD'li bir yetkilinin kendisine "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de varılan ateşkesi batırması halinde Trump’ın onu fena yapacağını" söylediğini belirtti.

        Ravid, ismini açıklamadığı ABD'li yetkilinin argo bir dille kendisine "Böyle giderse Netanyahu, Gazze planını batırır. Eğer Netanyahu Gazze planını batırırsa, Trump da onu fena yapar." anlamında ifadeler kullandığını söyledi.

        TRUMP: İSRAİL BATI ŞERİA'DA HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAK

        ABD Başkanı Trump, İsrail Parlamentosunda yapılan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin oylama için, "Batı Şeria konusunda endişelenmeyin. İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak." ifadelerini kullandı.

        Trump, İsrail Parlamentosu'nda yapılan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine yönelik çabanın kendisinin barış planına zarar verip vermeyeceğine yönelik bir soruya, "Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak. Tamam mı? Endişelenmeyin. Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacaklar. İsrail iyi gidiyor ve Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacaklar." diye cevap verdi.

        ABD Başkanı Trump, Amerikan Time dergisine verdiği mülakatta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

        Öte yandan ABD'li yetkilinin Ravid'e, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının İsrail parlamentosunda ön oylamada oy çokluğuyla kabul edilmesinin ülkeyi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcı JD Vance'i şoka uğrattığını kaydetti.

        VANCE'DEN 'APTALCA' YORUMU

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken mecliste ön oylamadan geçmesini, kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve "aptalca" bulduklarını, Donald Trump yönetiminin politikasının, buna karşı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini belirtmişti.

        İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, çarşamba günü İsrail Meclisindeki ön oylamada, oy çokluğuyla kabul edilmişti. Oylamaya katılan vekillerden 24'ü "hayır", 25'i ise "evet" oyu vermişti.

        Tasarının yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

        Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.

