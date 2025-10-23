Habertürk
        Mustafa Sandal'ın vizesi ömürlük değilmiş

        Mustafa Sandal, İngiltere'nin kendisine ömürlük vize verdiğini açıklamıştı. Söz konusu vizenin en fazla 5 yıllık olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 08:44 Güncelleme: 23.10.2025 - 08:44
        Ömürlük değilmiş
        Mustafa Sandal, geçtiğimiz hafta İngiltere Sanat Konseyi'nin kendisini 'Uluslararası Sanatçı' statüsüne aldığını, bunun sonucunda da İngiltere'de ömürlük vize ve oturum iznine sahip olduğunu açıklayarak; "İngiltere gibi müziğin ana yurdundan bu statüye lâyık görüldüğüm için bir Türk sanatçı olarak onur duydum. Kariyerimin ilk gününden itibaren sizlerden aldığım karşılık ve pozitif enerjiyi her daim dünyanın dört bir köşesine ulaştırmak ve iletmek için ter döktüm. Pop müzik eşliğinde, Türk'ün enerjisini doğru şekilde ulaştırdığımı görmek hepimiz adına müthiş gurur verici" ifadelerini kullandı.

        Mustafa Sandal'ın vizesinin 'Global Sanatçı Vizesi' değil, İngiltere'ye yerleşmek isteyen göçmenler arasında tıp, sanat ve bilim üzerine kariyeri olanlar için kolaylık sağlanan, başvuru ücreti 766 sterlin (43 bin lira) olan 'Global Talent Vizesi' olduğu ortaya çıktı.

        Bu vize de ömürlük değil. En çok 5 yıllığına verilirken, sürenin dolması halinde şartlar yerli yerindeyse yenileniyor. Bu vizeyle İngiltere'de sınırsız oturma hakkı elde etmek için başvuruda da yapılabiliyor. Türkiye'den daha önce binlerce kişiye verilen 'Global Talent Vizesi'ne eşiniz ve çocuklarınız için de başvuruda bulunmak üzere her biri için 766 sterlin ödemek gerekiyor. Eğer sağlık sigortası da yapılmak istenirse 1.035 sterlin daha ödüyorsunuz.

        #mustafa sandal

