Şişli'de Lüks rezidansta kahveli kavga! Önce yaktı sonra saçına yapıştı

Show Haber’den Uğur Alaattinoğlu’nun haberine göre olay, 10 Ekim günü Şişli’deki lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında geçmişten gelen husumet bulunan iki kadın, rezidansın lobisinde karşılıklı oturuyordu. Gerginlik kısa sürede tartışmaya dönüştü.

KAYNAR KAHVEYİ ÜSTÜNE DÖKTÜ

Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen kadın, oturduğu yerden kalkarak elindeki termosu aldı ve içindeki kaynar kahveyi karşısındaki kadının yüzüne fırlattı. Ardından şaşkına dönen kadının saçlarına yapıştı. O sırada lobide bulunan genç bir adam araya girerek tarafları ayırdı.

YANIK RAPORUYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırı sonucu yüzünde ve vücudunda birinci dereceden yanıklar oluşan kadın, hastanede tedavi gördü ve darp raporu aldı. Şikâyetçi olan mağdur, olayı polis merkezine bildirdi. Gözaltına alınan saldırgan kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.