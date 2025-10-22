Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Şişli'de Lüks rezidansta kahveli kavga! Önce yaktı sonra saçına yapıştı | Son dakika haberleri

        Şişli'de Lüks rezidansta kahveli kavga! Önce yaktı sonra saçına yapıştı

        Lüks bir rezidansta husumetli iki kadın arasında çıkan tartışma, kaynar kahveli saldırıya dönüştü. Yüzü yanan kadın, saldırgan hakkında şikâyetçi oldu. Saldırgan kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 20:56 Güncelleme: 22.10.2025 - 21:15
        Lüks rezidansta "kahveli" kavga
        Show Haber’den Uğur Alaattinoğlu’nun haberine göre olay, 10 Ekim günü Şişli’deki lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında geçmişten gelen husumet bulunan iki kadın, rezidansın lobisinde karşılıklı oturuyordu. Gerginlik kısa sürede tartışmaya dönüştü.

        KAYNAR KAHVEYİ ÜSTÜNE DÖKTÜ

        Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen kadın, oturduğu yerden kalkarak elindeki termosu aldı ve içindeki kaynar kahveyi karşısındaki kadının yüzüne fırlattı. Ardından şaşkına dönen kadının saçlarına yapıştı. O sırada lobide bulunan genç bir adam araya girerek tarafları ayırdı.

        YANIK RAPORUYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

        Saldırı sonucu yüzünde ve vücudunda birinci dereceden yanıklar oluşan kadın, hastanede tedavi gördü ve darp raporu aldı. Şikâyetçi olan mağdur, olayı polis merkezine bildirdi. Gözaltına alınan saldırgan kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        #şişli rezidans
        #rezidans kahve kavgası
