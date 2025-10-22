Habertürk
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i konuk edecek Galatasaray'da, mücadele öncesi İlkay Gündoğan son antrenmanı tamamlayamadı.

        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 14:40 Güncelleme: 22.10.2025 - 14:40
        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak.

        • 2

          Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan, mücadele öncesi yapılan son antrenmanı tamamlayamadı.

        • 3

          35 yaşındaki futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

        • 4
