Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i konuk edecek Galatasaray'da, mücadele öncesi İlkay Gündoğan son antrenmanı tamamlayamadı.
Giriş: 22.10.2025 - 14:40 Güncelleme: 22.10.2025 - 14:40
- 1
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak.
- 2
Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan, mücadele öncesi yapılan son antrenmanı tamamlayamadı.
- 3
35 yaşındaki futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
-
- 4
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ