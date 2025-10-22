Habertürk
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz | SON DAKİKA HABERİ

        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sabaha karşı saat: 02.00 sıralarında 24 yaşındaki Eyüp Kaplan, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 11:03 Güncelleme: 22.10.2025 - 12:06
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Kayseri'de olay, saat 02.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak’ta meydana geldi.

        TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

        Eyüp Kaplan (24) evinin önüne geldiği sırada henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre Kaplan, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaplan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

        Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

