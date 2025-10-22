Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sabaha karşı saat: 02.00 sıralarında 24 yaşındaki Eyüp Kaplan, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı
Kayseri'de olay, saat 02.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak’ta meydana geldi.
TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI
Eyüp Kaplan (24) evinin önüne geldiği sırada henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.
SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre Kaplan, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaplan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.