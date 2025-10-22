Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!

Kayseri'de olay, saat 02.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak’ta meydana geldi.

TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Eyüp Kaplan (24) evinin önüne geldiği sırada henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.

SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

DHA'daki habere göre Kaplan, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaplan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.