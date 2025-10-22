ABD'de gündem Alperen Şengün!

"Şengün uzun zamandır istatistik kağıdını dolduran bir isim, ancak salı gecesi oynadığı maçtaki en dikkat çekici şey, üçlük çizgisinin gerisinden gösterdiği performanstı. Alperen, geçen sezon, maç başına sadece bir üçlük atarken, üçlüklerinin sadece yüzde 23,3'ünü sokmuştu. Şimdi ise büyük bir güven kazanmış gibi görünüyor ve sahayı genişletmeye ve üçlük atmaya devam ederse, bu Rockets hücumu için büyük bir kazanç olacaktır."