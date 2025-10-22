Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Basketbol NBA ABD'de gündem Alperen Şengün! - Basketbol Haberleri

        ABD'de gündem Alperen Şengün!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, sezonun açılış maçında son şampiyon Oklahoma City Thunder'a iki uzatma sonucunda 125-124 yenildi. Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün 39 sayılık müthiş performansı ABD basınında gündem oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 13:41 Güncelleme: 22.10.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          NBA'de 2025-2026 normal sezonun açılış maçında son şampiyon Thunder, iki uzatma periyodu sonunda Rockets'ı 125-124 yenerek sezona galibiyetle girdi.

        • 2

          Rockets'ta yaklaşık 49 dakika süre alan Alperen Şengün, 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Milli basketbolcu, bulduğu 5 üç sayı isabetiyle kariyer rekoru da kırdı.

        • 3

          Alperen'in bu performansı, ABD basınında da geniş yer buldu.

          Başta ESPN ve AP olmak üzere Yahoo ve Sports Illustrated, milli basketbolcunun performansını değerlendirdi.

        • 4

          SPORTS ILLUSTRATED: ALPEREN ŞENGÜN'ÜN GECESİ

          ABD'de yayımlanan aylık spor dergisi Sports Illustrated, "Alperen Şengün'ün muhteşem oyunu, NBA açılış maçındaki rekoruna rağmen hüsranla sona erdi." başlıklı haberinde, "Alperen Şengün'ün gecesi yenilgiyle bitti." denildi.

        • 5

          Sports Illustrated, "Houston Rockets ve Oklahoma City Thunder unutulmaz bir açılış gecesi geçirdi. NBA taraftarları, Alperen Şengün'ün bu yıl neler ortaya koyacağına dair bir fikir edindi. Şengün, MVP ödülüne layık bir performans sergiledi. Ne yazık ki, sonunda hüsrana uğradı. Rockets'ın sezon açılış maçlarında mağlup olma serisi devam etti." ifadelerini kullandı.

        • 6

          ABD merkezli uluslararası spor medya şirketi ESPN ise "Alperen Şengün'ün sezonun açılış gecesinde Thunder'a karşı 39 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı" yorumunda bulundu.

        • 7

          YAHOO: NBA TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ İSTATİSTİKLER...

          Yahoo ise "Rockets'ın yıldızı Alperen Şengün, NBA tarihinde daha önce görülmemiş çarpıcı istatistiklere imza attı" başlıklı haberinde şu ifadeler yer aldı:

        • 8

          "Şengün uzun zamandır istatistik kağıdını dolduran bir isim, ancak salı gecesi oynadığı maçtaki en dikkat çekici şey, üçlük çizgisinin gerisinden gösterdiği performanstı. Alperen, geçen sezon, maç başına sadece bir üçlük atarken, üçlüklerinin sadece yüzde 23,3'ünü sokmuştu. Şimdi ise büyük bir güven kazanmış gibi görünüyor ve sahayı genişletmeye ve üçlük atmaya devam ederse, bu Rockets hücumu için büyük bir kazanç olacaktır."

        • 9

          "GÖZ KAMAŞTIRICI"

          Yahoo, "Şengün, 39 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik göz kamaştırıcı bir istatistikle maçı tamamladı. Saha içinden 24'te 12, üç sayılık atışlarda ise 8'de 5 isabet kaydeden Şengün, bu performansıyla NBA tarihinde sezon açılış maçında 5 üçlük atarken en az 25 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist üreten ilk pivot oldu." denildi.

        • 10

          ABD merkezli haber ajansı AP ise "Şengün, takımının sezonun ilk maçında en az 39 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist üreten ilk oyuncu oldu." bilgisi verildi.

        • 11

          ABD'nin NBA istatistiklerini de yayınlayan StatMuse şirketine göre bu performansıyla Alperen Şengün, NBA tarihinde sezonun açılış maçında en az 25 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist kaydedip 5 üçlük atan ilk pivot oldu.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa