Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kreşte dehşet | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe 4 yıl sonra dava!

        Mersin'de, 4 yıl önce bir velinin kreşe gönderdiği 2 yaşındaki kızının oyuncak ayısına yerleştirdiği ses kayıt cihazıyla ortaya çıkan, 15 çocuğa şiddet uygulanması olayıyla ilgili tutuksuz 5 sanık hakkında 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan dava açıldı. Müşteki avukatı Gamze Aslan, çocuklara yönelik kötü muamele ve şiddetin hem ses kaydı hem de görüntülerle sabit olduğunu belirterek, "Sanıkların en üst hadden cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 07:45 Güncelleme: 22.10.2025 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'de olay, Yenişehir ilçesi 50'nci Yıl Mahallesi'nde bulunan bir gündüz bakım evinde meydana geldi. 2 yaşındaki kızı İ.D.'yi kreşe gönderen anne Ş.D., son aylarda davranışlarında değişiklik fark edince kreş yönetimiyle konuştu.

        ANNE GÜVENLİK KAMERALARINI İZLEMEK İSTEDİ

        DHA'daki habere göre kreşe giden Ş.D., güvenlik kamerası görüntülerini incelemek istedi ancak olumlu yanıt alamadı. Ş.D., bunun üzerine 2021 yılının Ocak ayında kızının oyuncağına ses kayıt cihazı yerleştirerek kreşe gönderdi.

        KREŞİN FAALİYETİNE SON VERİLDİ

        Kayıt cihazını dinleyen Ş.D., kendi çocuğunun ve diğer çocukların şiddete maruz kaldığını fark etti. Diğer veliler de ses kayıtlarını dinleyince şok geçirdi. Veliler çocuklarına kreşte şiddet uygulandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından kreşin faaliyetlerine son verildi.

        REKLAM

        SORUŞTURMA 4 YIL SONRA TAMAMLANDI

        Olaya ilişkin açılan soruşturma tamamlandı. Kreşte kaydedilen ses kayıtlarında çocuklara kötü muamelede bulunulduğu ortaya çıktı. Kuruma ait kamera kayıtlarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ise şüpheli E.A.’nın, uyumayan çocuğun üstünü tamamen örttüğü, yatakta oturan çocuğun alnından tutarak geriye doğru çekerek yatağa yatırdığı, çocukların sırtından tutarak çektiği ve ittiği belirlendi.

        Müşteki avukatı Gamze Aslan, hukuki süreci anlattı.
        Müşteki avukatı Gamze Aslan, hukuki süreci anlattı.

        UYUTMAYA ÇALIŞIRKEN ŞİDDET UYGULANDI

        M.K.’nin ise uyutmaya çalıştığı çocuklara vurduğu, ayaklarından tutarak çektiği, havaya kaldırarak sert bir biçimde yatağa attığı ve çocuğun üzerini tamamen örterek iki eli ile kafasına yorganla baskı yaptığı aktarıldı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Mersin 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 15 çocuğun mağdur sıfatıyla yer aldığı iddianamede, tutuksuz sanıklar R.H.K., S.K., E.A. M.K. ve N.A.’nın ‘Çocuğa Karşı Eziyet’ suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

        REKLAM

        "SİSTEMATİK EZİYET TESPİT EDİLDİ"

        Müşteki beyanları, olay tutanakları, tanık beyanları, görüntü tutanağı ve bilirkişi raporu kapsamında hazırlanan iddianamede, “Şüphelilerin, suç tarihinde faaliyet göstermekte olan özel kreşin çalışanları oldukları, müştekilerin ifadelerinde sistematik ve defaten mağdur olan çocuklarına kötü davranıldığını, sarsmak, itmek, bağırmak suretiyle çalışanlar tarafından eziyet gördüklerini, bu nedenle kreş çalışanlarından şikayetçi olduklarını beyan ettikleri, başsavcılığımızca kreşten kamera görüntüleri temin edildiği, kamera görüntüleri üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde; kreş çalışanlarının mağdur olan çocukları tartakladıkları, bağırdıkları, sarsıp ittiklerinin net bir şekilde tespit edildiği, bilgi sahiplerinin müşteki iddialarını doğruladığı, şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına başsavcılığımızca itibar edilmediği, Mersin Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı İl Müdürlüğünün dosyaya müşteki olarak katılma taleplerinin bulunduğu, böylelikle şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde defaten sistematik bir şekilde mağdur olan çocukların eziyet çekmesine yol açacak davranışlarda bulunarak üzerlerine atılı çocuğa karşı eziyet suçunu işlediklerinin sabit olduğu anlaşılmaktadır” denildi.

        "KREŞE AİT KAMERALAR İNCELENDİ"

        Olayın bir velinin oyuncak bebek içerisine koyduğu ses kayıt cihazı ile ortaya çıktığını anımsatan müşteki avukatı Gamze Aslan, “Deliller toplanmaya başlandı. Ses kaydında sadece bir çocuğa değil aslında birçok çocuğa yönelik kötü muamele söz konusuydu. Kreşe ait kameralar incelendi. Görüntülerde çocuklara yönelik kötü muamele, şiddet davranışları tespit edildi” dedi.

        Davanın duruşması Mersin 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Habertürk Anasayfa