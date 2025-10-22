Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu ( Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğusu, Adana'nın güneyi, Hatay'ın kuzeyi, Edirne'nin güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis olması tahmin ediliyor.

REKLAM

REKLAM advertisement1

İstanbul Parçalı bulutlu 21° Ankara Yağmurlu 20° İzmir Kısmen Güneşli 24° Antalya Kısmen Güneşli 23° Trabzon Bulutlu 19° Bursa Yağmurlu 20° Adana Parçalı bulutlu 26° Diyarbakır Yağmurlu 22° Gaziantep Parçalı bulutlu 22° Ağrı Yağmurlu 13°

Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.