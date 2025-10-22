Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor - 22 Ekim Hava Durumu

        Meteoroloji'den yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Muğla ve çevresinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde birkaç derece artması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 07:16 Güncelleme: 22.10.2025 - 07:16
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu ( Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğusu, Adana'nın güneyi, Hatay'ın kuzeyi, Edirne'nin güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis olması tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 21°

        Ankara

        Yağmurlu 20°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 24°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 23°

        Trabzon

        Bulutlu 19°

        Bursa

        Yağmurlu 20°

        Adana

        Parçalı bulutlu 26°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 22°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 22°

        Ağrı

        Yağmurlu 13°

        Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

