        Haberler Dünya "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok" | Dış Haberler

        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın gelecekte görüşmesine dair bir plan bulunmuyor.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 18:23 Güncelleme: 21.10.2025 - 22:02
        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"
        Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıkladı.

        Bir Beyaz Saray yetkilisi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de iki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen Trump-Putin zirvesine ilişkin AA muhabirine yazılı bir açıklama yaptı.

        ABD'li yetkili, "Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli olmayacak ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır." ifadelerini kullandı.

        Donald Trump ile Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

        Donald Trump, telefon görüşmenin çok verimli geçtiğini dile getirirken, ABD ile Rusya arasında üst düzey yetkililerin katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini bildirmişti.

        Trump, üst düzey yetkililerin toplantısının ardından, Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşeceklerini bildirmişti.

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ise görüşmenin yapıcı geçtiğini ifade etmişti.

        Uşakov, Putin'in görüşmede, Ukrayna'ya Tomahawk sevkiyatının savaş sahasındaki durumu değiştirmeyeceğini ancak ABD-Rusya ilişkilerine zarar vereceğini söylediğini bildirmişti.

        Putin görüşmede ayrıca, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısını hedef aldığını Trump'a iletmişti.

        ZELENSKİY-TRUMP GÖRÜŞMESİ

        Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

        ABD Başkanı, görüşme sonrası Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulunmuştu.

        Savaşın sona ermesine dair çağrısına yineleyen Trump, açıklamasında "Samimi ve ilginç bir görüşmeydi. Ancak Putin'e söylediğimi ona da söyledim. Anlaşma yapma ve ölümleri sona erdirme vakti geldi... Şu an oldukları yerde dursunlar. İkisi de zafer ilan etsin ve tarih karar versin." ifadelerini kullanmıştı.

        Trump, dün yaptığı açıklamada ise "Ukrayna savaşı kazanabilir. Ancak ben kazanacaklarını düşünmüyorum. Kazanacaklar demedim. Her şey olabilir. Savaşlar ilginçtir." diye konuşmuştu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin birbirinden nefret ettiğini söyleyen Trump, bu durumun barışın sağlanmasını zorlaştırdığını ifade etmişti.

        *Fotoğraf: Kremlin Basın Merkezi - AA, temsilidir

