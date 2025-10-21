Habertürk
        Haberler Dünya Donald Trump: Henüz değil | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Hamas açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye ağır kuvvetle girme konusunda bazı ülkelerin kendisine bildirimde bulunduğunu ifade ederken, böyle bir adım için "Henüz erken" olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 19:15 Güncelleme: 21.10.2025 - 19:15
        Donald Trump: Henüz değil
        ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın, İsrail ile 10 Ekim'de imzaladıkları ateşkesin şartlarına uymaması durumunda Orta Doğu'daki ve çevresindeki ülkelerin "Gazze'ye ağır bir kuvvetle girerek" bu durumu "düzeltme" konusunda bildirimde bulunduklarını öne sürdü.

        Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        Bölge ve çevredeki ülkelerin, Hamas'ın 10 Ekim'de İsrail ile imzaladığı ateşkesin şartlarına uymaması durumunda "Gazze'ye ağır bir kuvvetle girerek" bu durumu "düzeltme niyetlerini" ABD'ye ilettiklerini ileri süren Trump, bu niyetlerini ileten ülkelere "henüz değil" yanıtını verdiğini kaydetti.

        Donald Trump, Hamas'ın ateşkesin şartlarına uymaya devam edeceğine dair "umutların var olduğunu" savundu.

        Bu konuda "yardımcı olmak" isteyen tüm ülkelere teşekkür eden Trump, "Ayrıca Orta Doğu'ya ve ABD'ye gösterdikleri ve verdikleri tüm yardımlar için büyük ve güçlü Endonezya ülkesine ve harika liderine teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün insani yardım taşıyan 600 tırın girişine izin vermesi gerekiyor.

        Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

