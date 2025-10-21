Habertürk
        Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 2 bileziği alıp kaçtı

        Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 2 bileziği alıp kaçtı

        Hırsız kadının bilezik hilesi, tezgahtarın dikkati sayesinde kısa sürede ortaya çıktı. Kuyumcuya müşteri gibi giren şüpheli, değeri 300 bin lira olan iki bileziği koluna takıp, yerine sahte olanları bıraktı. Dışarı çıkar çıkmaz yakalanan kadın, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 18:58 Güncelleme: 21.10.2025 - 18:58
        Aksaray'da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Aksaray'da müşteri gibi kuyumcu dükkanına giren kadın, değeri 300 bin lira olan 2 bileziği takıp, kolundaki sahteleri kuyumcuya verdikten sonra kaçtı.

        Çalışanlar ile polisler kadını kovalayıp yakalarken, hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Minarecik Mahallesi'nde meydana geldi. K.S. (38) isimli kadın, Hacı Mustafa Erbaş’ın kuyumcu dükkanın gelip, 2 tane burma bilezik tarttırıp denemek için koluna taktı. Daha önce kolunda olan sahtelerini çıkarıp iş yeri sahibine veren kadın, “vazgeçtim almayacağım” diyerek hızlıca dükkandan çıktı. Kuyumcudaki çalışanlar polisle birlikte kovaladıkları kadını çaldığı 2 bilezik ile yakaladı. Polis ekipleri sarraf Erbaş’a bileziklerini teslim etti. Erbaş da polislere sahte bilezikleri verdi. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        ‘VAZGEÇTİM DEYİP SAHTE BİLEZİĞİ ÇIKARIP VERİYOR’

        Yaşadığı olayı anlatan Erbaş, “Buraya müşteri gibi geliyor. 2 tane bilezik alıp tarttırıyor. Bilezikleri koluna takıyor. 2 tane çeyrek altın ver deyip, çeyreklerin parasını verdikten sonra vazgeçtim deyip kolundan sahte bileziği çıkarıp veriyor. Gerçek bilezikler ise kolunda kalıyor. Çalışanım bileziği eline alınca sahte olduğunu anladı. Biz de kovalayıp, yakaladık. Bileziklerin değeri ise 300 bin lira" dedi.

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.S. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. (

        #aksaray hırsızlık
        #kuyumcu hırsızlık
        #haberler
        Habertürk Anasayfa