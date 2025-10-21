Habertürk
        Ülke tarihinde ilk: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse giriyor

        Ülke tarihinde ilk: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi

        2007'deki Başkanlık kampanyasının dönemin Libya lideri Kaddafi tarafından finanse edildiği iddiasıyla açılan davada komplo kurmak suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, bugün hapse girdi. Sarkozy Fransa tarihinin hapse giren ilk lideri oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 10:08 Güncelleme: 21.10.2025 - 12:46
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Fransa'nın 2007-12 arası Cumhurbaşkanlığını yapan muhafazakar sağın liderlerinden Nicolas Sarkozy, 2007 Cumhurbaşkanlığı kampanyasının eski Libya lideri Kaddafi tarafından finanse edilmesi iddiasıyla açılan davada komplo kurmak suçundan mahkum edilmesinden yaklaşık bir ay sonra, Paris'teki La Santé cezaevine girdi.

        Fransa tarihinde ilk defa eski bir Cumhurbaşkanı hapse atılıyor. Daha önce ülkede bu denli yüksek bir makamda olup hapse giren kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Nazi işbirlikçisi Mareşal Philippe Petain'di.

        Sarkozy ailesi, eski Cumhurbaşkanı evinden ayrıldığı sırada bir destek mitingi düzenlenmesi çağrısında bulunurken Sarkozy ve eşi Carla Bruni, TSİ. 10.15'te evlerinden el ele çıkarak cezaevine gitti.

        Çok sıkı bir şekilde korunan La Santé cezaevine girer girmez, avukatları serbest bırakılması için talepte bulunacak. Mahkemenin karar vermek için iki ayı olacak, ancak kararını hızlı bir şekilde vermesi bekleniyor.

        25 Eylül'de Paris Ceza Mahkemesi eski Cumhurbaşkanını beş yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

        Meslektaşları Claude Guéant ve Brice Hortefeux'nün 2007 Cumhurbaşkanlığı kampanyasının gizli finansmanını görüşmek üzere Muammer Kaddafi yönetiminin üst düzey bir yetkilisiyle Trablus'ta buluşmasına bilerek izin vermekten suçlu bulundu.

        Masum olduğunu iddia eden Sarkozy temyize başvurdu.

        Macron'dan Sarkozy'e açık destek

        Fransız sağının köklü figürlerinden biri olan ve hala siyasiler tarafından düzenli olarak danışılan Nicolas Sarkozy, sağ siyasetin pek çok temsilcisinin desteğini aldı.

        Sarkozy destekçileri, temyiz mahkemesinin sonucunun beklenmeden Sarkozy'nin tutuklanmasının 'masumiyet karinesine saldırı' olduğunu öne sürerek mahkemeyi eleştiriyor.

        Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy'nin mahkumiyetinin ardından, "Hukuk devletimizde masumiyet karinesi ve temyiz hakkı her zaman korunmalıdır" açıklamasını yapmıştı.

        17 Ekim'de Sarkozy'yle görüştüğünü ve bunu 'insani düzeyde normal bir jest' olarak yaptığını söyleyen Macron, 'yargı makamının bağımsızlığına' saygı duyduğunu belirtti.

        Adalet Bakanı Gérald Darmanin ise güvenliğini sağlamak amacıyla Sarkozy'i cezaevinde görmeye gideceğini söyledi.

