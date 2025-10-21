Ankara gündem haberleri: 'da kan donduran olay! Yol verme cinayeti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Ankara gündem haberleri: 'da kan donduran olay! Yol verme cinayeti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Ankara'da olay, dün saat 21.00 sıralarında, Yenice Mahallesi Soğuksu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kızılcahamam Belediyesi çalışanı Yusuf Çalışkan ile S.A. arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı.

REKLAM advertisement1

ARAÇTAN İNİP SALDIRDI İDDİASI

DHA'daki habere göre otomobilden inen Yusuf Çalışkan ile beraberindeki Z.A.'nın, S.A.'ya saldırdığı öne sürüldü. Aracından inen S.A. ise üzerinde bulunan bıçakla karşılık verdi.

KASIĞINDAN BIÇAKLANDI KURTARILAMADI

Yusuf Çalışkan, bıçakla kasığından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çalışkan, kurtarılamadı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası S.A. ile Z.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yusuf Çalışkan'ın cenazesi, bugün Kızılcahamam'da toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.