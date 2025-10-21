Habertürk
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "KKTC parlamentosu acilen toplanmalı Türkiye'ye katılım kararı almalıdır" diyen Bahçeli, "Meselenin demokratik haklarla ve sandığa saygıyla hiç alakası yoktur. Zira mesele vatan meselesidir, beka meselesidir. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. 81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat meselesidir." ifadelerini kullandı. Açıklamasında Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bahçeli, "Son günlerde Terörsüz Türkiye adımlarını yıpratmak amacıyla bir komplo mekaniği devrededir. Terörsüz Türkiye sürecini bozma çabası var. Fiili durum yaratmak kimseye bir şey kazandırmaz. Milletimiz bellidir adı Türk milletidir. Devletimiz bellidir Türkiye Cumhuriyeti devletidir. " dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 10:32 Güncelleme: 21.10.2025 - 11:25
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Hakikat neredeyse bir oradayız. Hakikati seslendirmekten vazgeçmeyeceğiz. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm kaçınılmazdır. Kıbrıs milli davamızdır. Bu haklı davadan geri dönüş katiyen yoktur. KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı'nı seçmek amacıyla Kıbrıs Türk'leri sandık başına gitmiştir.

        "KKTC, TÜRKİYE'YE KATILIM KARARI ALMALI"

        Seçim çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. KKTC parlamentosu acilen toplanmalı Türkiye'ye katılım kararı almalıdır. Meselenin demokratik haklarla ve sandığa saygıyla hiç alakası yoktur. Zira mesele vatan meselesidir, beka meselesidir, onur ve şeref meselesidir. Federasyona dümen kırmak demek milli ve hukuki kazanımları tırpanlamak demektir, buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır.

        "82 KIBRIS OLMALI"

        Kıbrıs Doğu Akdeniz'deki sancaktır. Kıbrıs Türk'tür ve hep öyle kalacaktır. Herkes hesabını buna göre yapsın. Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. 81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat meselesidir. Biz Kıbrıs'a bakınca vatan görüyoruz.

        "İSRAİL SİYONİST BİR SİLAHTIR"

        İsrail'in ateşkes ihlalleri peyderpey görülmeye başlanmıştır. İsrail'e güven duyulmayacağı hepimizin malumu. Neresinden bakarsak bakalım İsrail dünya barışına doğrultulmuş siyonist silahtır. İsrail'in karanlık sicili her türlü musibetin kaynağıdır.

        "BİR KOMPLO MEKANİĞİ DEVREDE"

        Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Son günlerde Terörsüz Türkiye adımlarını yıpratmak amacıyla bir komplo mekaniği devrededir. Terörsüz Türkiye sürecini bozma çabası var.

        Siyasi ihtirasla aşırıya kaçmak kimseye kazandırmaz. Hiçbir dayatmanın geçerliliği yok. Fiili durum yaratmak kimseye bir şey kazandırmaz. Milletimiz bellidir adı Türk milletidir. Devletimiz bellidir Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Devlete rakip çıkarmanın sonu uçurumdur.

        "ÖRGÜTÜN TÜM BİLEŞENLERİ SİLAHLARI BIRAKMALI"

        İmralı sözünü tutmuş PKK lağvedilmiştir. Şimdi sırada örgütün tüm bileşenleri var. Örgütün tüm bileşenleri silahları bırakmalıdır. "

        #Son dakika haberler
